ĐBP - Giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm việc đi lại hợp pháp của người dân là yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý xuất nhập cảnh ở Điện Biên. Cùng với chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng hướng dẫn thủ tục, tuyên truyền pháp luật, giúp cư dân vùng biên hiểu và chấp hành quy định trong mỗi chuyến đi.

Cán bộ biên phòng kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Từ một cuộc điện thoại nhờ đón người làm thuê bên Lào trở về Việt Nam, Lầu A Lềnh thường trú tại bản Sơn Tống, xã Núa Ngam, nhận lời với tiền công thỏa thuận 4 triệu đồng. Để đón bốn người, Lềnh rủ Sùng A Say cùng bản sử dụng hai xe máy, thống nhất chia đôi tiền công. Những người được đón về không có giấy tờ hợp lệ, qua biên giới mà không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Hành vi của Lềnh và Say được làm rõ sau khi Đồn Biên phòng Mường Nhà phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phòng PA09, Công an tỉnh kiểm tra nhóm 6 người tại khu vực mốc 120, bản Gia Phú A, xã Núa Ngam, ngày 5/3. Từ kết quả điều tra, Đồn Biên phòng Mường Nhà đã khởi tố vụ án hình sự, bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo quy định của pháp luật, công dân trở về nước phải thực hiện thủ tục nhập cảnh. Nhu cầu về nước của người đi làm thuê là chính đáng, song việc lựa chọn qua biên giới trái phép đã khiến hành trình trở về gắn với hành vi vi phạm. Với người nhận đưa đón, thay vì liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, việc thỏa thuận tiền công, bố trí phương tiện đã dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Vụ án đặt ra vấn đề về ý thức chấp hành pháp luật của cả người qua biên giới và người tham gia tổ chức, đưa dẫn.

Theo số liệu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào có 44.273 lượt người nhập cảnh, 42.790 lượt người xuất cảnh. Cùng với giải quyết thủ tục đi lại, lực lượng biên phòng đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ với 6 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Song hành với đấu tranh, xử lý vi phạm, công tác quản lý xuất nhập cảnh còn gắn với việc giúp người dân thực hiện đầy đủ thủ tục. Tại cửa khẩu, các đơn vị biên phòng chủ trì phối hợp với hải quan, kiểm dịch tuyên truyền quy định đối với người, phương tiện; hướng dẫn quy trình, hồ sơ và những giấy tờ phải xuất trình. Cư dân thường xuyên qua lại biên giới được chú trọng hướng dẫn để chủ động chuẩn bị trước chuyến đi, thuận lợi khi làm thủ tục. Cán bộ làm nhiệm vụ trực tiếp giải đáp vướng mắc, xử lý những tình huống phát sinh, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát người và phương tiện. Qua đó, yêu cầu chấp hành pháp luật được cụ thể hóa bằng những hướng dẫn để người dân hiểu, thực hiện đúng, tránh vi phạm do thiếu thông tin hoặc làm theo sự thu xếp của người khác.

Đại tá Phạm Hồng Giang, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Chúng tôi xác định kiểm soát chặt xuất nhập cảnh phải gắn với bảo đảm nhu cầu đi lại hợp pháp của nhân dân. Các đơn vị tập trung nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là hành vi tổ chức đưa người qua biên giới trái phép. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn thủ tục tại cửa khẩu, phối hợp tuyên truyền tại địa bàn để người dân hiểu, chấp hành đúng quy định và chủ động cung cấp thông tin, cùng lực lượng biên phòng giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt thôn, bản và hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới. Trong năm, các đơn vị đã tổ chức 74 buổi tuyên truyền với 1.576 lượt người tham gia, đồng thời thực hiện 601 giờ tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương và đơn vị. Gắn nội dung phổ biến pháp luật với nhu cầu đi lại, làm ăn giúp người dân hiểu rõ những quy định liên quan đến mình, chủ động thực hiện thủ tục và cảnh giác trước hành vi môi giới, đưa dẫn qua biên giới trái phép.

Với người có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, việc tìm hiểu thủ tục cần đi cùng xác minh thông tin tuyển dụng, công việc và nơi đến. Giữ liên hệ với người thân, báo sớm khi có dấu hiệu bị dụ dỗ, đưa dẫn trái phép giúp cơ quan chức năng có điều kiện xác minh, hỗ trợ kịp thời. Khi việc kiểm soát tại biên giới gắn chặt với hướng dẫn ở cơ sở và sự chủ động của mỗi gia đình, người dân có thêm điểm tựa để lựa chọn hành trình hợp pháp, an toàn.