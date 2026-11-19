Phát hiện hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử trong hành lý nhập cảnh

Cục Hải quan vừa thông tin về vụ việc lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) phát hiện 424 cây nghi là thuốc lá nung nóng và 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử trong hành lý của hai hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, ngày 08/11/2026, trong quá trình làm thủ tục cho chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của hai hành khách mang quốc tịch Hàn Quốc.

Trước những dấu hiệu bất thường, cơ quan Hải quan đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra 6 vali hành lý của hai hành khách.

Kết quả kiểm đếm cho thấy, số hàng hóa nghi là thuốc lá nung nóng gồm 424 cây, tương đương 4.240 bao sản phẩm mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit và Aiim. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử cùng 4 thiết bị điện tử.

Lực lượng Hải quan phát hiện số lượng lớn sản phẩm thuốc lá nung nóng và dung dịch thuốc lá điện tử trong hành lý nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Cục Hải quan.

Tang vật gồm 424 cây thuốc lá nung nóng, 4.300 gói dung dịch và 4 thiết bị điện tử. Ảnh: Cục Hải quan.

Đáng chú ý, hai hành khách không thực hiện khai báo hải quan đối với số hàng hóa nói trên, đồng thời không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan. Theo lời khai ban đầu, số hàng này được mang vào Việt Nam nhằm mục đích tiêu thụ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật và chuyển giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Đến ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định khởi tố số 978/QĐ-CSKT liên quan đến vụ việc.

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hàng cấm qua đường hàng không

Vụ việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng cho thấy nguy cơ các đối tượng lợi dụng hành lý cá nhân của hành khách nhập cảnh để vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục cấm vào thị trường trong nước.

Việc phát hiện số lượng lớn sản phẩm thuốc lá nung nóng, dung dịch thuốc lá điện tử được cất giữ trong 6 vali hành lý cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro tại các cửa khẩu hàng không quốc tế.

Đặc biệt, với đặc thù lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh lớn, hàng hóa được vận chuyển dưới nhiều hình thức và chủng loại khác nhau, lực lượng Hải quan cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phân tích thông tin, nhận diện dấu hiệu nghi vấn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trong vụ việc này, việc phối hợp giữa Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng và lực lượng Công an thành phố đã giúp phát hiện, xử lý kịp thời số lượng lớn hàng hóa ngay trong khu vực giám sát hải quan, ngăn chặn nguy cơ đưa các sản phẩm này ra tiêu thụ trên thị trường.

Thông tin về chủng loại, số lượng và phương thức đóng gói hàng hóa trong vụ việc cũng là cơ sở thực tiễn để lực lượng Hải quan tham khảo, phục vụ công tác đánh giá rủi ro đối với hành lý nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không khác.

Siết chặt quy định đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo quy định hiện hành được Cục Hải quan viện dẫn, Việt Nam cấm nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.

Hai nhóm sản phẩm này cũng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ. Do đó, hành khách không được mang các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam, kể cả với mục đích sử dụng cá nhân.

Đối với các sản phẩm dạng dung dịch, Nghị định số 371/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định dung dịch thuốc lá điện tử có thể chứa hoặc không chứa nicotine. Điều này đồng nghĩa với việc hành khách không thể căn cứ đơn thuần vào thông tin ghi trên bao bì như "không chứa nicotine" để xác định sản phẩm được phép mang vào Việt Nam.

Việc thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không chỉ nhằm ngăn chặn hoạt động nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục cấm mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn đối với môi trường sống và trật tự quản lý thị trường.

Trong thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị hoạt động tại cảng hàng không quốc tế để phổ biến quy định pháp luật đến hành khách trên các chuyến bay quốc tế. Qua đó, nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng hành khách vô tình hoặc cố ý mang các sản phẩm bị cấm vào Việt Nam.

Từ vụ việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, cơ quan Hải quan khuyến cáo hành khách cần chủ động tìm hiểu, kiểm tra các vật phẩm mang theo trước mỗi chuyến đi, tuyệt đối không vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam. Trường hợp chưa rõ quy định đối với một sản phẩm cụ thể, hành khách nên liên hệ cơ quan Hải quan để được hướng dẫn trước khi khởi hành.

Việc chủ động kiểm soát từ khâu nhập cảnh, kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.