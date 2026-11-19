Lãnh đạo UBND xã Nguyên Bình trao quyết định thành lập các đội dân phòng.

Hội nghị công bố thành lập các đội dân phòng tại 12 xóm, với tổng số 71 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động phát hiện, thông tin và tham gia xử lý ban đầu các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra tại khu dân cư.

Cùng ngày, UBND phường Nùng Trí Cao tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập đội dân phòng trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, UBND phường công bố quyết định thành lập 14 đội dân phòng tại 14 tổ dân phố, với tổng số 140 thành viên; công bố các quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó và công nhận đội viên. Các đội dân phòng chính thức ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND phường trao quyết định thành lập cho 14 đội dân phòng tổ dân phố.

Ngay sau hội nghị, các thành viên được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh hướng dẫn nhận biết, sử dụng bình chữa cháy xách tay, lựa chọn phương tiện phù hợp với từng loại đám cháy và trực tiếp thực hành xử lý các tình huống cháy giả định liên quan đến xăng, dầu, khí gas.

Việc thành lập các đội dân phòng góp phần củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn tại khu dân cư.