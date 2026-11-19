Ngày 18-11, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Huỳnh Xuân Tài (sinh năm 2007, trú xã Ninh Phước) 8 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bị hại không yêu cầu thêm nên tòa không xem xét.

Theo hồ sơ, đêm 29-11-2025, Tài nhậu cùng Phan Nguyễn Minh Khải, Nguyễn Nhật Thiện, Nguyễn Nhật Thắng và một số người quen (cùng trú xã Ninh Phước). Khi cả nhóm ra về, Tài nhớ lại mâu thuẫn trước đó với Thắng nên định đánh Thắng nhưng được Khải can ngăn. Lo sợ Tài tiếp tục chặn đánh Thắng, Khải đưa Thiện và Thắng đi về theo hướng ngược lại với hướng đi của Tài.

Đi được một đoạn, Tài nhớ lại mâu thuẫn nên quay xe đuổi theo Thắng, vượt lên chặn đầu xe rồi lấy con dao nhọn mang sẵn trong người đâm trúng vùng cổ của Thắng. Thắng vừa bỏ chạy, vừa xin Tài đừng đâm, nhưng Tài vẫn đuổi theo, đâm tiếp 2 nhát vào lưng khiến Thắng ngất xỉu. Khải và Thiện chạy đến can ngăn thì Tài vứt dao rồi bỏ đi. Thiện và Khải đưa Thắng đi cấp cứu, sau đó trình báo công an.

Bị cáo Huỳnh Xuân Tài.

Điều tra cho thấy, Thắng bị tổn thương cơ thể 12%. Các vết thương ở cổ và lưng đều thuộc vùng trọng yếu của cơ thể, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Con dao Tài sử dụng là dao găm, thuộc Danh mục vũ khí thô sơ ban hành kèm theo Thông tư số 75 ngày 15-11-2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Được biết, bị cáo từng 3 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; từng bị chính quyền địa phương quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường trong thời gian 4 tháng. Sau khi phạm tội, bị cáo và gia đình đã bồi thường cho bị hại tổng cộng 50 triệu đồng. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.