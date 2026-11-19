Lực lượng Cảnh sát giao thông và nhân viên y tế hỗ trợ đưa bà cụ vào viện cấp cứu.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy cấp, Tổ công tác lập tức sử dụng ô-tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở bà T. vượt quãng đường hơn 11km đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu an toàn. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bà T. đã được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chị L.T.Q.T, cháu bà T, cho biết, khi bà bất ngờ co giật, gia đình phải thuê xe dịch vụ đưa bà từ Lăng Cô vào Đà Nẵng. Do không thông thạo đường sá, trong khi tình trạng của bà diễn biến xấu, gia đình rất lo lắng. Sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng CSGT đã giúp gia đình vượt qua thời khắc cấp bách.