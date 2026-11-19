Cảnh sát giao thông kịp thời dẫn đường đưa cụ bà bị co giật đi cấp cứu
Ngày 18-11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng CSGT vừa hỗ trợ dẫn đường, đưa một cụ bà 75 tuổi bị co giật, ngất xỉu đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Trước đó, khoảng 18 giờ 40 ngày 16-11, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, đoạn qua phường Hải Vân, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng do Thiếu tá A Lăng Mạnh Hùng làm Tổ trưởng nhận được tin báo bà N.T.T (75 tuổi, trú xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị co giật, ngất xỉu, đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy cấp, Tổ công tác lập tức sử dụng ô-tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở bà T. vượt quãng đường hơn 11km đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu an toàn. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bà T. đã được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Chị L.T.Q.T, cháu bà T, cho biết, khi bà bất ngờ co giật, gia đình phải thuê xe dịch vụ đưa bà từ Lăng Cô vào Đà Nẵng. Do không thông thạo đường sá, trong khi tình trạng của bà diễn biến xấu, gia đình rất lo lắng. Sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng CSGT đã giúp gia đình vượt qua thời khắc cấp bách.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/canh-sat-giao-thong-kip-thoi-dan-duong-dua-cu-ba-bi-co-giat-di-cap-cuu-post361197.html