Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Ninh Thị Oanh đầu tư vào lĩnh vực "lan đột biến" nhưng bị thua lỗ. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Oanh đã tìm hiểu thông tin về dự án Eurowindow Garden City tại thành phố Thanh Hóa (cũ), sau đó đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Oanh liên hệ với bà N.T.O. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh), đưa ra thông tin đang chuẩn bị mua 3 lô đất liền kề tại dự án trên và khoảng 10 ngày sau sẽ có khách hàng từ Hà Nội mua lại với giá cao hơn 20%. Oanh rủ bà N.T.O. cùng góp vốn đầu tư, đồng thời cam kết phân chia lợi nhuận tương ứng với số tiền góp.

Tin tưởng vào những thông tin trên, bà N.T.O. đã chuyển tổng cộng 750 triệu đồng cho Oanh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.