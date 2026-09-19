Khúc ca mùa gặt
Gió đồng nâng nhẹ bước chân
Hương thơm lúa chín lâng lâng đất trời
Mấy cô thôn nữ tươi cười
Tay nhanh cắt lúa, gió phơi câu hò…
Lưng thon nón trắng nhấp nhô
Lúa cong bông trĩu điểm tô nắng vàng
Máy tuốt thình thịch nổ vang
Từng bao thóc lớn xếp hàng về kho…
Chiều buông mây tím xa mờ
Trăng non e ấp hẹn hò cuối thôn
Đêm về tiếng ếch vang dồn
Tiếng người tiếng máy vẫn còn xôn xao…
Cánh đồng như giấc chiêm bao
Thảnh thơi, yên ả chìm vào ánh trăng
Đó đây ánh điện giăng giăng
Khúc ca mùa gặt tràn căng sức người.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/khuc-ca-mua-gat-postid454621.bbg