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Khúc ca mùa gặt

Báo Bắc Ninh
Gốc
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gió đồng nâng nhẹ bước chân

Hương thơm lúa chín lâng lâng đất trời

Mấy cô thôn nữ tươi cười

Tay nhanh cắt lúa, gió phơi câu hò…

Lưng thon nón trắng nhấp nhô

Lúa cong bông trĩu điểm tô nắng vàng

Máy tuốt thình thịch nổ vang

Từng bao thóc lớn xếp hàng về kho…

Chiều buông mây tím xa mờ

Trăng non e ấp hẹn hò cuối thôn

Đêm về tiếng ếch vang dồn

Tiếng người tiếng máy vẫn còn xôn xao…

Cánh đồng như giấc chiêm bao

Thảnh thơi, yên ả chìm vào ánh trăng

Đó đây ánh điện giăng giăng

Khúc ca mùa gặt tràn căng sức người.

Hồng Quang

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/khuc-ca-mua-gat-postid454621.bbg