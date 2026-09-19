Khúc ca mùa gặt

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đậu Thanh Bình (bút danh: Đậu Bình) ở thôn Tân Phố (xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là cái tên khá quen thuộc với bạn đọc Báo Hà Tĩnh (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh), cũng như giới đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh khu vực Bắc miền Trung. Với hơn 45 năm đam mê bấm máy, anh đã để lại nhiều tác phẩm giá trị cả về mặt nghệ thuật lẫn nội dung hình ảnh, đặc biệt là vẻ đẹp về con người, quê hương bên dòng sông Ngàn Phố của anh.