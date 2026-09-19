Trao 300 phần quà Trung thu đến trẻ em vùng biển

Đại diện Bộ đội Biên phòng TPHCM tặng quà cho các em thiếu nhi xã Long Sơn

Tại chương trình, 300 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn được tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức văn nghệ.

Dịp này, ban tổ chức trao 300 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) đến các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Các em thiếu nhi thưởng thức chương trình múa Lân - sư - rồng

Dù thời tiết những ngày qua mưa lớn kéo dài, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn cùng các đơn vị phối hợp đã nỗ lực chuẩn bị để các em nhỏ khu vực biên giới biển có một đêm Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa.