Trao 300 phần quà Trung thu đến trẻ em vùng biển
Chiều tối 19-9, tại Trường Tiểu học Long Sơn 2 (xã Long Sơn, TPHCM), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.
Tại chương trình, 300 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn được tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức văn nghệ.
Dịp này, ban tổ chức trao 300 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) đến các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.
Dù thời tiết những ngày qua mưa lớn kéo dài, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn cùng các đơn vị phối hợp đã nỗ lực chuẩn bị để các em nhỏ khu vực biên giới biển có một đêm Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trao-300-phan-qua-trung-thu-den-tre-em-vung-bien-post872425.html