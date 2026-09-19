Nhiều hoạt động tại Festival Thăng Long - Hà Nội

Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ngôi nhà nằm tại địa chỉ 42 Hàng Cân, phường Hoàn Kiếm được thiết kế theo kiểu “nhà hộp diêm”, đặc trưng của nhà cổ Hà Nội, với tổng diện tích 108 mét vuông. Toàn bộ hệ cửa của ngôi nhà và hệ thống cầu thang được làm bằng gỗ lim. Đây là cửa hàng duy nhất bán giấy dó uy tín còn sót lại ở Hà Nội.