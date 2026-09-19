Nhiều hoạt động tại Festival Thăng Long - Hà Nội
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đang diễn ra với chủ đề “Dòng chảy di sản”, đưa văn hóa, nghệ thuật và những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng qua nhiều hoạt động trải nghiệm. Tiếp nối hành trình này, Booth Fandom Yêu Nước sẽ có mặt tại khu vực Hồ Gươm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong hai ngày 19-20/9, mang đến loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-hoat-dong-tai-festival-thang-long-ha-noi-418411.htm