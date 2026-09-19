85 năm Chiến khu Ngọc Trạo qua 150 hình ảnh, tư liệu

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo (19.9.1941 - 19.9.2026), từ ngày 16 - 20.9.2026, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Ngọc Trạo tổ chức triển lãm ảnh “Chiến khu Ngọc Trạo - khúc tráng ca bất diệt”.

Triển lãm ảnh “Chiến khu Ngọc Trạo - khúc tráng ca bất diệt” giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tư liệu

Triển lãm nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị lịch sử của Chiến khu Ngọc Trạo; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Cách đây 85 năm, ngày 19.9.1941, tại Hang Treo thuộc khu căn cứ địa Ngọc Trạo, Đội du kích cách mạng đầu tiên của Thanh Hóa chính thức được thành lập với 21 chiến sĩ.

Sự ra đời của Đội du kích Ngọc Trạo đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng tại Thanh Hóa. Đây là lực lượng vũ trang thoát ly đầu tiên của tỉnh, trở thành một trong những lực lượng nòng cốt của phong trào đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang sau này.

Từ Ngọc Trạo, trong những năm tháng đầy gian khổ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã kiên cường bám trụ, chiến đấu, góp phần xây dựng và phát triển phong trào cách mạng của tỉnh.

Những dấu tích, câu chuyện và ký ức về một thời đấu tranh tại Chiến khu Ngọc Trạo trở thành những giá trị lịch sử, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Thanh Hóa.

Triển lãm được bố cục thành 3 phần, đưa người xem từ những năm tháng đấu tranh cách mạng đến những thành tựu nổi bật của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch.

Phần thứ nhất mang chủ đề “Vang mãi lời thề Hang Treo”, gồm bản trích giới thiệu chủ đề cùng hơn 50 hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Chiến khu Ngọc Trạo trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các tư liệu tập trung giới thiệu những nhân vật, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu gắn với sự ra đời và hoạt động của Chiến khu; đồng thời tái hiện một số trận chiến đấu, tinh thần chiến đấu và sự hy sinh của quân, dân trong khu vực.

Qua đó, triển lãm làm nổi bật vị trí, vai trò của Chiến khu Ngọc Trạo đối với phong trào cách mạng ở Thanh Hóa.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham quan triển lãm ảnh “Chiến khu Ngọc Trạo - khúc tráng ca bất diệt”

Phần thứ hai với chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công” giới thiệu 60 bức ảnh tư liệu về truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân Thanh Hóa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Nội dung trưng bày khắc họa những dấu mốc, sự kiện tiêu biểu, trong đó có những đóng góp của quân và dân Thanh Hóa trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phần thứ ba có chủ đề “Thanh Hóa - Phát huy truyền thống, vững bước tương lai”, gồm 40 bức ảnh giới thiệu những thành tựu nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch.

Bên cạnh đó, các hình ảnh giới thiệu những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống và các điểm đến du lịch tiêu biểu của xứ Thanh.

Thông qua hệ thống hình ảnh và tư liệu, triển lãm không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng Thanh Hóa mà còn góp phần kết nối truyền thống với những thành tựu phát triển của địa phương trong giai đoạn hiện nay.