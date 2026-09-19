Trung thu đến sớm với 700 thiếu nhi Ô Lâm

Tặng quà Trung Thu cho các em học sinh.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu.

Ngày 19/9, tại Trường THCS Ô Lâm, xã Ô Lâm, Nhóm tình nguyện Nụ Cười (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Công ty TNHH Hỗ trợ giáo dục Nebula tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2026”.

Chương trình đã tạo sân chơi Tết Trung thu sôi nổi cho 734 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn xã Ô Lâm. Các em được trải nghiệm tự tay làm lồng đèn, tô mặt nạ giấy bồi và tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, ném trái trám, bịt mắt đập niêu. Mỗi học sinh tham dự đều nhận quà bánh Trung thu, lồng đèn, nến và thưởng thức món bánh cốm dẹp truyền thống.

Song song với hoạt động vui chơi, Ban Tổ chức triển khai triển lãm kết hợp trò chơi định hướng nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, vận tải, y - dược, thiết kế mỹ thuật và thời trang; qua đó trao 344 phần quà hướng nghiệp cho các em học sinh THCS. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 5 kệ sách cùng nhiều đầu sách phù hợp để bổ sung nguồn học liệu cho thư viện Trường THCS Ô Lâm.