Khu vui chơi cộng đồng

- Bà đi cùng tôi ra khu vui chơi mới khánh thành của khu dân cư Gò Đào Yên Chỉ cho thoải mái, thư giãn nhé.

Đến nơi, bà Thi thấy có khá đông bà con đã đến vui chơi, tập thể dục, liền hỏi bạn:

- Ở đây rộng rãi, lại nhiều máy tập thể dục ngoài trời thế này chắc cũng phải đầu tư nhiều kinh phí lắm bà nhỉ?

- Trước đây, khu này là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm, chính quyền thôn đã xin ý kiến và tham mưu với xã, cùng nhân dân trong thôn triển khai công trình với nhiều hạng mục như: Bê tông hóa mặt sân, làm hàng rào bảo vệ, lắp đặt đèn chiếu sáng và dụng cụ tập luyện thể thao. Tổng kinh phí là 200 triệu đồng. Trong đó, người dân trong thôn Măng Sơn đóng góp được gần 52 triệu đồng tiền mặt và nhiều ngày công lao động - bà Dung chia sẻ.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà Thi cho rằng, việc xây dựng khu vui chơi Gò Đào Yên Chỉ là chủ trương đúng đắn, đã tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân. Công trình cũng thể hiện sự đoàn kết của người dân thôn Măng Sơn trong việc góp sức xây dựng quê hương và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở.