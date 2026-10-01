Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam: Mỗi xã, phường có ít nhất 1 sản phẩm quảng bá, phát triển công nghiệp văn hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị 35/CT-TTg Về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chỉ thị nêu rõ nội dung, hình thức tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam:

Tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

1. Tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

2. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, người có uy tín; tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền, tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định.

Chú trọng giới thiệu sản phẩm truyền thống, mang bản sắc văn hóa của từng địa phương

3. Tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, giàu bản sắc các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc, thực hành, truyền dạy di sản văn hóa truyền thống và các hoạt động văn hóa, sáng tạo khác phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cộng đồng; chú trọng giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề, làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ; đẩy mạnh giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc anh em, các thế hệ, các địa phương cấp tỉnh, thành phố, xã phường, thôn bản, phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn truyền thống, bản sắc tốt đẹp và trao truyền giá trị văn hóa liên thế hệ, nhất là cho thế hệ trẻ.

4. Khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, không gian sáng tạo, tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng phương thức tổ chức lưu động đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các di sản văn hóa dân tộc, các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Mỗi xã, phường chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam

5. Mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố, cấp xã phường rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện văn hóa, không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa; trong đó mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp.

6. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan, trang trí, khánh tiết, cổ động trực quan đối với các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, lan tỏa không khí phấn khởi, vui tươi, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu câu chuyện văn hóa đặc sắc đến từng cộng đồng, từng gia đình, người dân trên mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.