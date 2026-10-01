'Bước chân trên mây': Đi để vượt giới hạn, trở về để ngòi bút giàu thêm chất liệu

“Bước chân trên mây” là giải leo núi dành riêng cho các nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước. Qua những cung đường giữa núi rừng Tây Bắc, người tham gia không chỉ thử sức với địa hình, thời tiết và giới hạn thể lực, mà còn có dịp đến gần hơn với đời sống đồng bào vùng cao, với những câu chuyện nằm ngoài đường đua nhưng lại rất gần với nghề báo.

Với nhà báo Hoàng Yên, hai mùa tham gia “Bước chân trên mây” là hai hành trình mang những dấu ấn rất khác nhau. Mùa đầu tiên, trên đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979m, anh lỡ vị trí cao nhất và cán đích thứ hai. Đến mùa 2, khi trở lại, anh đã vượt qua những đoạn đường hiểm trở để trở thành người đầu tiên chạm mốc 2.865m trên đỉnh Tà Xùa.

Nhưng khi nhìn lại, "quán quân mùa 2" không chỉ nhắc đến thứ hạng. Điều anh nhớ nhất sau những lần “chạm mây” là cảm giác đã vượt qua được chính mình, cùng những trải nghiệm mà một người làm báo có được khi tham gia chuyến đi này. “Giá trị lớn nhất đọng lại chính là bản lĩnh, ý chí vượt qua giới hạn của bản thân - những phẩm chất mà một người làm báo bám cơ sở luôn cần phải có”, anh chia sẻ.

Từ lần chạy nhầm đường đến khoảnh khắc cán đích đầu tiên

Mùa đầu tiên của “Bước chân trên mây” do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức, nhà báo Hoàng Yên cùng các đồng nghiệp chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979m. Anh đã tiến rất gần vị trí cao nhất, nhưng do không quen địa hình, chạy nhầm đường khiến lợi thế không còn và cuối cùng anh đã cán đích thứ hai, giành huy chương Bạc.

Việc để vuột mất vị trí đầu tiên theo cách ấy hẳn khó tránh khỏi tiếc nuối, rồi anh trở lại mùa 2. Lần này, thử thách tiếp tục được đẩy lên trên hành trình chinh phục đỉnh Tà Xùa, với những đoạn đường hẹp, dốc cao và nhiều vị trí đòi hỏi người tham gia phải vừa có thể lực, vừa giữ được sự tỉnh táo.

Nhà báo Hoàng Yên vượt qua đoạn địa hình đá dốc, cheo leo hiểm trở trên đường chinh phục đỉnh Tà Xùa. (Ảnh: NVCC).

Trong ký ức của anh, sống lưng Rồng trời là một trong những đoạn khó quên nhất.

“Đoạn qua sống lưng Rồng trời thực sự khó khăn. Tôi phải đi chậm lại, bước từng bước chắc chắn, có chỗ tay phải kéo dây cáp để trèo lên, trong khi 1 bên là vách đá dựng đứng, 1 bên là vực sâu thăm thẳm. Đúng thời điểm tôi đi qua sống lưng Rồng lại có những cơn gió mạnh nên phải giữ thăng bằng, hết sức cẩn trọng khi di chuyển”, anh kể.

Vượt qua đoạn đường ấy, anh tiếp tục tiến về đích. Nhưng khi chỉ còn khoảng 1km, lúc đi qua khu rừng rêu, hai chân anh bắt đầu căng cứng và đau nhức. Kinh nghiệm từ những lần thi đấu trước giúp anh không hoảng. Nhìn những bụi rêu còn đọng sương lạnh, anh lấy nước sương xoa vào hai bắp chân rồi tiếp tục đi.

Trên những đoạn dốc, Hoàng Yên sử dụng gậy hỗ trợ để duy trì nhịp di chuyển và tiết kiệm thể lực. (Ảnh: NVCC).

“Tôi đã cố gắng như thế cho đến khi chạm tay vào cột mốc 2.865m. Đó là một cảm giác tuyệt vời, khi mình vượt qua được những khó khăn, thử thách và là người lên đỉnh đầu tiên”, Hoàng Yên nhớ lại.

Nếu mùa đầu tiên khép lại bằng chút tiếc nuối thì mùa 2 đã cho anh một kết quả trọn vẹn hơn. Đó không chỉ là vị trí cao nhất, mà còn bởi vì sau một hành trình nhiều thử thách, anh đã tự vượt qua giới hạn của chính mình và biến kinh nghiệm từ mùa trước thành bản lĩnh trên đường đua của mùa thứ hai.

Nhà báo Hoàng Yên cùng đồng nghiệp nhận giải sau khi cán đích đầu tiên tại “Bước chân trên mây” mùa 2. (Ảnh: NVCC).

Nhìn lại hành trình chinh phục "Bước chân trên mây" mùa 2, anh cho biết: “Việc giành giải cao tại mùa 2 đối với cá nhân tôi là một niềm vinh dự lớn, nhưng giá trị lớn nhất đọng lại chính là bản lĩnh, ý chí vượt qua giới hạn của bản thân - những phẩm chất mà một người làm báo bám cơ sở luôn cần phải có”.

"Bước chân trên mây" không chỉ là cuộc đua, mà còn là "chất liệu sống" đáng quý cho những người làm báo

Hai mùa trực tiếp tham gia cũng cho nhà báo Hoàng Yên một cách nhìn khác về “Bước chân trên mây”. Theo anh, giải đấu không chỉ tạo một sân chơi thể thao dành riêng cho những người làm báo, mà còn mở ra cơ hội để họ đến với những vùng đất mới, nhìn thấy những cảnh sắc mới và quan trọng hơn là đi sâu hơn vào đời sống của người dân vùng cao. Vì thế, hành trình trên đường đua đôi khi cũng chính là một hành trình nghề nghiệp.

Những cung đường dốc liên tiếp đòi hỏi anh phải có thể lực và sự bền bỉ trong suốt hành trình. (Ảnh: NVCC).

Những bước chân leo núi, băng rừng đã đưa các phóng viên đến gần hơn với những bản làng của đồng bào Mông, Dao, Thái... được trực tiếp nhìn thấy nhịp sống, cách người dân lao động, sản xuất và những đổi thay đang hiện hữu từng ngày; hay những mô hình sinh kế, câu chuyện xây dựng nông thôn mới của những người dân nơi vùng cao theo anh đều có thể trở thành những chất liệu quý giá đối với những người làm báo nếu họ thực sự đi, nhìn và lắng nghe.

“Chính những bước chân leo núi, băng rừng ấy đã đưa chúng tôi - những người làm báo thâm nhập sâu vào đời sống thực tế của đồng bào các dân tộc như người Mông, người Dao, người Thái... Khi trực tiếp đặt chân đến từng thôn, bản, chứng kiến nhịp sống lao động sản xuất của người dân nơi đây, người làm báo như chúng tôi mới có được chất liệu tươi sống và chân thực nhất cho ngòi bút của mình”, anh tâm sự.

Cũng theo anh, điều thú vị ở Giải Bước chân trên mây do Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức là khi vận động viên cán đích, chuyến đi chưa hẳn đã kết thúc. Chính những dữ liệu được nhìn thấy, nghe thấy, ghi nhận trên đường có thể tiếp tục trở thành nhân vật, câu chuyện hoặc đề tài cho những tác phẩm báo chí sau đó. "Giữa một cuộc thi thể thao và một chuyến đi nghề, vì thế, đôi khi không có ranh giới", anh nói.

Hoàng Yên cùng các vận động viên trong điều kiện thời tiết nhiều thử thách trên hành trình chinh phục đỉnh cao. (Ảnh: NVCC).

Khi “Bước chân trên mây” chuẩn bị bước sang mùa thứ ba, theo nhà báo Hoàng Yên, anh đặc biệt hào hứng và tin rằng sân chơi sẽ tiếp tục thu hút những người cầm bút đam mê xê dịch, khám phá và dấn thân. Nhưng từ trải nghiệm của chính mình, anh cũng hiểu rằng “đường đua lên mây” chưa bao giờ dễ dàng, phía sau những bức ảnh đẹp giữa núi rừng là những đoạn dốc, những cơn gió mạnh và cả những thời điểm cơ thể muốn người chạy dừng lại.

Nhưng trên hết, điều mà nhà báo Hoàng Yên muốn gửi tới những đồng nghiệp chuẩn bị bước vào mùa giải mới này không phải là câu chuyện phải giành được thứ hạng cao mà là cơ hội để rèn luyện sức khỏe, thử thách bản lĩnh và cảm nhận một vùng đất bằng chính những bước chân, xúc cảm trái tim mình.

“Hãy chuẩn bị thật kỹ về thể lực, giữ cho mình một cái đầu lạnh, một ý chí sắt đá và một trái tim rộng mở để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đất và người nơi biên cương Tổ quốc”, anh nhắn gửi.

Một khoảnh khắc của nhà báo Hoàng Yên giữa khu rừng trên đường chinh phục “Bước chân trên mây” mùa 2. (Ảnh: NVCC).

Mùa 3 đang ở phía trước, trên một cung đường khác và một vùng đất khác. Với những người làm báo như nhà báo Hoàng Yên, mỗi bước chân lên núi vẫn có thể bắt đầu từ một cuộc đua, nhưng thứ mang về sau hành trình đôi khi còn là những câu chuyện đời rất "sắc" của những con người Việt Nam trên những vùng đất mới, mà có lẽ có nhiều người trong đó có cả những người làm báo chưa từng đặt chân qua, chưa từng được biết đến.

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Ngọc Hà.

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