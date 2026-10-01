Đưa sản phẩm OCOP Thanh Hóa đến gần hơn với du khách tại Cảng Hàng không Thọ Xuân

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ khai trương có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Những năm qua, chương trình OCOP đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tạo điều kiện để nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Đến đầu tháng 9/2026, toàn tỉnh có 690 sản phẩm OCOP được công nhận, thuộc nhóm địa phương có số lượng sản phẩm OCOP dẫn đầu cả nước.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc buổi lễ.

Từ chủ trương được UBND tỉnh chấp thuận ngày 06/7/2026, chỉ chưa đầy 3 tháng, gian hàng đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.

Việc đưa gian hàng OCOP vào hoạt động tại Cảng hàng không Thọ Xuân mở thêm một điểm giới thiệu, bán sản phẩm đến hành khách, du khách và người tiêu dùng. Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, nâng cao nhận diện thương hiệu OCOP Thanh Hóa và tạo thêm cơ hội kết nối thị trường cho các chủ thể sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tham quan các sản phẩm trưng bày tại gian hàng.

Để gian hàng hoạt động hiệu quả, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý, vận hành; lựa chọn sản phẩm bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, ưu tiên các sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao và sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Các đơn vị cũng sẽ thường xuyên cập nhật, làm mới sản phẩm trưng bày, gắn hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP với quảng bá du lịch nông thôn và hình ảnh đất và người Thanh Hóa. Cảng hàng không Thọ Xuân và các đơn vị liên quan phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác gian hàng, đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với hành khách.

Các chủ thể OCOP được khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, thực hiện tốt truy xuất nguồn gốc, bảo đảm uy tín và chất lượng sản phẩm khi đưa vào tiêu thụ tại gian hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu cắt băng khai trương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương và tham quan gian hàng, tìm hiểu các sản phẩm OCOP được giới thiệu, trưng bày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng du khách.

Việc đưa gian hàng OCOP vào hoạt động tại Cảng hàng không Thọ Xuân tạo thêm một kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc sản của Thanh Hóa; qua đó góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho các chủ thể OCOP.