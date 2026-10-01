Chăm sóc người cao tuổi từ sức khỏe đến tinh thần

Sống khỏe từ những thói quen giản dị mỗi ngày

Sáng nào cũng vậy, đúng 5h, Đại tá Phạm Đình Hoàn (cựu cán bộ Công an hiện đang sinh sống tại phường Bạch Mai, Hà Nội) có mặt tại vườn hoa gần nhà để tập thể dục. Với ông, từ lâu, việc vận động mỗi ngày đã trở thành một thói quen không thể thiếu.

Vườn hoa có nhiều cây xanh, không gian thoáng đãng, được bố trí các dụng cụ tập luyện như xe đạp tập ngoài trời, bàn xoay tập khí công dưỡng sinh, máy đi bộ trên không...

Đại tá Phạm Đình Hoàn duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Theo ông Hoàn, Nhiều người cao tuổi trong khu dân cư cũng có mặt. Lúc này, người thì đi bộ, người thì tập các bài vận động nhẹ, người sử dụng thiết bị thể dục. Xen giữa những vòng đi bộ là câu chuyện về sức khỏe, gia đình, con cháu và những chuyện thường ngày.

“Ra đây vừa tập thể dục, vừa gặp gỡ mọi người nên tinh thần rất thoải mái. Có những người ngày nào cũng gặp, nhưng có người lâu không thấy đi tập là lại hỏi thăm nhau” - Đại tá Phạm Đình Hoàn chia sẻ.

Đối với người cao tuổi, vận động buổi sáng và trò chuyện cùng bạn bè tại không gian xanh giúp duy trì tinh thần tích cực, tránh cảm giác cô đơn. Những kết nối bình dị này giữ họ không bị bó hẹp trong không gian gia đình.

Chắc rằng, tuổi cao thường đi cùng những thay đổi về sức khỏe, khả năng vận động và nhu cầu chăm sóc. Tuy nhiên, sức khỏe của người cao tuổi không chỉ gắn chặt với môi trường sống và đời sống tinh thần, mà còn được quyết định bởi việc khám, chữa bệnh.

Để người cao tuổi sống vui khỏe và tiếp tục đóng góp cho xã hội, việc chăm sóc cần kết hợp cả thể chất lẫn tinh thần thông qua sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và các chính sách an sinh.

Căn cứ Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, từ ngày 1/7/2026, người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi đang cư trú tại Hà Nội, chưa có thẻ BHYT và không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT, tạo điều kiện để người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe.

Tuổi già an yên, kết nối cộng đồng

Bên cạnh thói quen vận động mỗi ngày, nhiều người cao tuổi còn tham gia sinh hoạt cộng đồng, hòa mình vào các câu lạc bộ dân vũ, múa… tại phường. Đây như là cách để họ vơi bớt nỗi buồn, để tuổi gia an yên bên con, cháu.

Ông Đặng Văn Dụ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xã Bát Tràng cung cấp

Như mới đây, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Tràng (TP Hà Nội) đã diễn ra chương trình giao lưu các câu lạc bộ Dưỡng sinh.

Ông Đặng Văn Dụ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bát Tràng khẳng định, việc duy trì các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao có ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng.

Tiết mục đồng diễn "Khoẻ vì nước". Ảnh: Xã Bát Tràng cung cấp

Tại chương trình, 12 Câu lạc bộ Dưỡng sinh trên địa bàn xã đã cùng tham gia màn đồng diễn "Khỏe vì nước". Những động tác đồng đều, khỏe khoắn trong tiếng nhạc tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tích cực của hội viên người cao tuổi trong rèn luyện sức khỏe.

Phần giao lưu tiếp tục diễn ra với nhiều tiết mục dưỡng sinh kết hợp âm nhạc, mang chủ đề về quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc và tình cảm gia đình. Các câu lạc bộ đã mang đến những màn biểu diễn đa dạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chương trình.

Người cao tuổi xã Thuận An đồng diễn Khỏe vì nước. Ảnh: Xã Thuận An cung cấp

Hội Người cao tuổi xã Thuận An cũng tổ chức mít tinh kỷ niệm lần thứ 36 Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Người cao tuổi xã Thuận An nhấn mạnh, tuổi cao không đồng nghĩa với ngừng cống hiến. Bằng uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ và trách nhiệm, người cao tuổi trên địa bàn vẫn tích cực giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các phong trào tại địa phương.

Hội Người cao tuổi xã Thuận An (8.343 hội viên) luôn chú trọng chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi qua phong trào "Tuổi cao - Gương sáng" cùng hệ thống câu lạc bộ văn nghệ, thể thao và liên thế hệ giúp nhau phát triển kinh tế.

Hướng tới chủ đề năm 2026, xã Thuận An xác định tiếp tục đẩy mạnh chăm sóc tích hợp, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đóng góp toàn diện cho gia đình và xã hội.