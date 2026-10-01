Vẽ tranh về sự sống và cái chết, nam nghệ sĩ thắng giải thưởng nửa tỷ đồng

Lễ trao giải UOB Painting of the Year Việt Nam 2026 vừa diễn ra tối 30/9 tại TPHCM. Nghệ sĩ Lê Thế Lãm giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi - Nghệ sĩ thành danh với tác phẩm Sự sống, sự chết và đèn neon.

Tác phẩm "Sự sống, sự chết và đèn neon" của Lê Thế Lãm.

Tác phẩm được thực hiện bằng chất liệu sơn dầu trên vải kết hợp đèn neon. Lê Thế Lãm đặt những khối hình nặng nề, gần như đơn sắc bên cạnh 5 chân dung nhỏ được xử lý bằng các lớp màu mỏng. Dải đèn neon phân tách hai phần bố cục, gợi sự xâm nhập của hiện tại vào miền ký ức, đồng thời tạo ranh giới giữa cảnh quan và con người.

Sự chênh lệch về tỷ lệ, chất cảm và sắc độ khiến bố cục dao động giữa cảm giác nặng nề của những khối vật chất và vẻ mong manh, mơ hồ của các gương mặt, mở ra những suy tưởng về sự sống, cái chết và tính bất định của ký ức con người.

Với chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh, Lê Thế Lãm nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. Anh đồng thời đại diện Việt Nam tranh tài tại UOB Painting of the Year Đông Nam Á 2026 cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan vào tháng 10.

Nghệ sĩ Lê Thế Lãm.

Chia sẻ với VietNamNet, Lê Thế Lãm cho biết anh trân trọng nghệ thuật bởi khả năng giúp mỗi người bộc lộ những cảm xúc bên trong. Theo nam nghệ sĩ, cuộc sống luôn có những tổn thương, việc tìm đến nghệ thuật như một phương thức biểu đạt có thể phần nào giúp tâm hồn dịu lại.

“Sau những tổn thương, tôi tìm tới vẽ, viết lách. Nếu không có nghệ thuật chắc tôi cũng không ổn. Nghệ thuật đã trở thành một phần cần thiết trong cách tôi đối diện với những suy tư của mình”, anh chia sẻ.

Việc giành giải thưởng cũng không khiến Lê Thế Lãm thay đổi cách nhìn về con đường sáng tạo. Với anh, vẽ đơn giản là một sở thích, giống như cách người khác tìm thấy niềm vui trong thể thao hay những hoạt động khác.

Lê Thế Lãm sinh năm 1989 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2015. Là một nghệ sĩ thị giác, anh xem nghệ thuật vừa là hành trình hướng tới vẻ đẹp mang tính phổ quát, vừa là phương tiện suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và thế giới, đặc biệt là những khía cạnh tâm lý của đời sống đương đại.

Bằng cách tái hiện những hình ảnh quen thuộc trong bối cảnh mới, nghệ sĩ khuyến khích người xem nhìn nhận lại ý nghĩa vốn có của chúng từ góc nhìn cá nhân và giàu tính nội tâm.

Nghệ sĩ Nguyễn Bá Đạt với tác phẩm Phía trước - "chậm lại".

Hạng mục Nghệ sĩ triển vọng thuộc về Nguyễn Bá Đạt, nghệ sĩ sinh năm 2004, với tác phẩm Phía trước - “chậm lại”. Anh lựa chọn cách tiếp cận đặc biệt khi kết hợp hình ảnh trẻ em hồn nhiên với gam màu tươi sáng và phong cách tạo hình bóng bẩy.

Cảm hứng tác phẩm ban đầu đến từ những bộ phim về trẻ em mà nghệ sĩ thường xem. Hình ảnh những đứa trẻ với tạo hình hồn nhiên, ngây thơ được anh kết hợp cùng màu sắc tươi sáng và phong cách hội họa đặc trưng. Đằng sau vẻ ngoài rực rỡ, bóng bẩy của bức tranh là thông điệp về cách con người đối diện với nhịp sống hiện đại.

UOB Painting of the Year được khởi xướng từ năm 1982, nhằm phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng nghệ thuật tại Đông Nam Á. Đây là lần thứ tư cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, nằm trong chuỗi chương trình tìm kiếm và phát triển tài năng nghệ thuật trong khu vực.

Các nghệ sĩ đoạt giải ở hạng mục "Nghệ sĩ thành danh".

Năm nay, cuộc thi ghi nhận số lượng tác phẩm dự thi tăng 40% so với năm trước, phản ánh sự phát triển năng động và ngày càng đa dạng của nghệ thuật đương đại trong nước.

Nghệ sĩ, giám tuyển Trọng Gia Nguyễn, Trưởng ban Giám khảo nhận xét: “Tôi rất vui khi chứng kiến sự đa dạng trong cách tiếp cận chất liệu của các nghệ sĩ năm nay, từ những chất liệu truyền thống như sơn mài, sơn dầu đến các thực hành sáng tạo kết hợp vật liệu đời thường và những hình thức thể hiện vượt ra khỏi khuôn khổ tranh truyền thống.

Một số tranh được trưng bày trong triển lãm.

Nhìn tổng thể, sự đa dạng trong tư duy và ý niệm nghệ thuật đang tiếp tục góp phần thúc đẩy thực hành nghệ thuật tại Việt Nam ngày một phát triển hơn”.

Ảnh: HK