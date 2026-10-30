Không chỉ là một chuyến đò!

Minh hoạ: BH

1. Tôi lớn lên ở giai đoạn giao thời giữa truyền thống và hiện đại. Nhưng tôi nhớ mãi thầy giáo Nguyễn Xuân Dương, ông là đồng dịch giả công trình nghiên cứu nổi tiếng "Le Thanh Hoa" (Tỉnh Thanh Hóa) do học giả người Pháp Charles

Robequain soạn thảo được xuất bản năm 1929. Khi tôi biết thầy, dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng gặp người thân, bao giờ thầy cũng dừng xe đạp, đứng xuống hỏi han rất nhẹ nhàng, chân tình và vui vẻ.

Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ để tôi hiểu thêm về những người thầy giáo và việc đào tạo, xây dựng nhân cách và sự tôn trọng lẫn nhau. Chỉ tiếc rằng, hình ảnh ấy từ khá lâu rồi tôi không còn gặp lại. Giờ đây, thỉnh thoảng khi tôi chào một người lớn tuổi, may ra thì nhận được cái gật đầu, cái mỉm cười.

2. Sau này, qua đủ các cấp học tôi may mắn được học với không ít thầy cô đáng kính. Họ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức, quan điểm sống và hướng chúng tôi đến những điều tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ thầy giáo chủ nhiệm của lớp từng dặn lũ con gái chuyên văn chúng tôi, yêu đương chọn người đã đành, nhưng đến lúc chia tay cũng phải tử tế, nói với nhau cho "phải phép". Cái chữ "phải phép" của thầy là ý nhắc chúng tôi dành thời gian để suy nghĩ về những điều đã qua để sau này có những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Với chúng tôi, thầy giáo không chỉ là người thầy dạy điều hay, lẽ phải, đó còn là "người bạn lớn" mà chúng tôi tin tưởng hoàn toàn, chưa một phút giây nào sợ lộ bí mật, sợ bị cười chê, hay phê phán. Vì thế, sau bao nhiêu năm ra trường, chưa bao giờ chúng tôi quên chúc mừng thầy nhân ngày 20/11.

Tại sao lại có những câu tục ngữ “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “tôn sư trọng đạo”, “mồng một tết cha - mồng hai tết mẹ - mồng ba tết thầy...”? Đó là vì sự trân trọng và biết ơn với công lao dạy dỗ của người thầy, bên cạnh sự dưỡng dục của ông - bà, cha - mẹ.

3. Câu chuyện ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội có thể chỉ là hi hữu nhưng thêm một lần nữa nhắc chúng ta về sự xuống cấp đạo đức trong học đường hiện nay.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số học sinh chưa hoàn thành bài tập về nhà, trong đó có em V. Cô giáo chủ nhiệm đồng thời là giáo viên bộ môn Toán yêu cầu các em đứng hai bên bục giảng để được hướng dẫn lại bài học cũ. Tuy nhiên, trong quá trình này, em V. đã lao tới và có hành vi thiếu chuẩn mực khiến cô bị thương, chảy máu mũi và phải đến bệnh viện điều trị. Theo kết quả giám định được nhà trường thông tin, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Một học sinh có thể chưa giỏi toán, chưa hoàn thành bài tập, thậm chí có những lúc mắc lỗi... những điều ấy vẫn có cơ hội sửa chữa, tiến bộ. Nhưng nếu không biết kiểm soát hành vi và cảm xúc của mình, hậu quả đôi khi sẽ vượt xa một điểm số hay một lời nhắc nhở.

Nhiều người cho rằng, hãy xử phạt nghiêm minh để thức tỉnh những đứa trẻ vô cảm đến vô ơn. Nhưng suy cho cùng, giáo dục con người là cả một quá trình dài, hằng ngày những đứa trẻ không chỉ được bồi đắp kiến thức, mà còn được nuôi dưỡng, chia sẻ về giá trị của con người, trong đó cốt yếu nhất là sống tử tế, có trách nhiệm và biết tôn trọng người khác.

Vụ việc đau lòng xảy ra với cô giáo chủ nhiệm lớp 12 là minh chứng rõ ràng cho thấy nếu coi nhà giáo là người làm dịch vụ, chúng ta sẽ nhận lại những sản phẩm lỗi về nhân cách. Để không còn những chuyến đò đáng buồn, đã đến lúc xã hội cần trả lại cho thầy, cô giáo vị thế của một người định hình nhân cách và gieo mầm yêu thương. Chỉ khi có sự thấu cảm, tôn trọng từ học trò và sự đồng hành thực chất từ gia đình, bục giảng mới thực sự bình yên và những chuyến đò mới có thể cập bến vẹn tròn.