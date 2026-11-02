Hai cô giáo tát học sinh ở Thanh Hóa bị điều chuyển khỏi vị trí đứng lớp

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trường Mầm non Hậu Lộc (xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), cho biết sau khi kết thúc thời gian tạm đình chỉ giảng dạy một tuần, hội đồng nhà trường đã họp và quyết định phân công hai giáo viên là cô Nguyễn Thị Bảy và cô Ngô Thị Thanh Loan thôi đứng lớp, chuyển sang nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục.

Cô Nguyễn Thị Bảy được phân công hỗ trợ giáo dục tại phân hiệu mầm non Thịnh Lộc, còn cô Ngô Thị Thanh Loan thực hiện nhiệm vụ này tại phân hiệu mầm non Hậu Lộc.

Phân hiệu Lộc Tân, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo lãnh đạo này, chi bộ nhà trường đã quyết định kỷ luật hai giáo viên nói trên bằng hình thức khiển trách.

Hiện, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hậu Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xem xét, quyết định hình thức xử lý đối với hai giáo viên.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau sự việc, sức khỏe và tinh thần của học sinh vẫn ổn định, em tiếp tục đến lớp. Tuy nhiên, những ngày gần đây, gia đình xin cho con tạm nghỉ học.

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 16/10, tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C5, trong giờ hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10.

Do cháu T.T.L. chưa chú ý tham gia hoạt động, cô Nguyễn Thị Bảy, giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, tát học sinh hai lần và có lời nói thiếu chuẩn mực. Cô Ngô Thị Thanh Loan, giáo viên cùng phụ trách lớp, cũng tát cháu bé hai lần.

Cô Loan là người quay clip ghi lại sự việc để làm tư liệu cho giờ học, sau đó gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sáng 21/10, người thân học sinh đăng tải video này lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.