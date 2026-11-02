Hải Phòng: Tạm đình chỉ giáo viên mầm non tác động trẻ 17 tháng tuổi

Trường Mầm non An Trường (trước sáp nhập là Trường Mầm non Trường Thành)

Theo chia sẻ của phụ huynh, cháu bé mới 17 tháng tuổi, vừa được gia đình xin cho đi học tại Trường Mầm non An Trường. Chiều 31/10, sau khi đón con về nhà và tắm cho cháu, người mẹ phát hiện nhiều vết tím ở vùng bả vai và mông. Gia đình đã chụp ảnh, liên hệ với giáo viên để hỏi về nguyên nhân những dấu vết bất thường trên cơ thể con nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Người mẹ cho biết, sau đó giáo viên có gọi điện lại và giải thích rằng có thể cháu va chạm khi chơi đồ chơi với các bạn, dẫn đến xây xước ở vùng mông. Tuy nhiên, khi gia đình tiếp tục đề nghị làm rõ những vết bầm tím trên cơ thể trẻ, giáo viên được cho là đã thừa nhận có hành vi đánh cháu. Đáng chú ý, theo nội dung bài đăng, khi phụ huynh đề nghị nhà trường trích xuất camera và đưa trẻ đi giám định, giáo viên mới thừa nhận đã đánh cháu.

Theo báo cáo của UBND xã An Trường (Hải Phòng), khoảng 17h35 phút ngày 1/11, địa phương nhận được thông tin phản ánh về việc một giáo viên dạy lớp nhà trẻ, Trường Mầm non An Trường (trước sáp nhập là Trường Mầm non Trường Thành) có hành vi tác động đến trẻ trong quá trình chăm sóc, giáo dục tại lớp.

Sự việc được gia đình cháu T.H.M. (SN 2025, trú tại thôn Hòa Giang, xã An Trường) phát hiện vào cuối ngày 31/10. Khi đón con từ trường về nhà và tắm cho cháu, gia đình nhận thấy trên cơ thể trẻ xuất hiện một số vết bầm tím bất thường. Ngay sau đó, phụ huynh đã liên hệ với giáo viên để trao đổi, đồng thời chia sẻ sự việc trên trang cá nhân.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã An Trường đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị liên quan đến gia đình cháu bé thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình. Chính quyền địa phương đồng thời yêu cầu nhà trường phối hợp làm rõ phản ánh của phụ huynh.

Tối cùng ngày, Trường Mầm non An Trường tổ chức họp hội đồng sư phạm để xem xét sự việc. Tại cuộc họp, cô Đ.T.T. đã trình bày diễn biến, nghiêm túc thừa nhận hành vi tác động đối với trẻ là sai và nhận trách nhiệm về việc tự ý làm việc với gia đình khi chưa báo cáo lãnh đạo nhà trường, không đúng quy trình.

Trên cơ sở đó, nhà trường quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên T. trong thời gian xem xét, xử lý vụ việc. Một giáo viên khác được phân công thay thế, bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại lớp không bị gián đoạn.

Sáng 2/11, UBND xã An Trường tiếp tục tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan. Tại đây, cô T. tiếp tục thừa nhận hành vi tác động đến trẻ là sai. Hiệu trưởng Trường Mầm non An Trường cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý giáo viên.

Lãnh đạo xã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên liên quan có báo cáo, tường trình cụ thể về toàn bộ diễn biến vụ việc; giao Hiệu trưởng xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Phòng Văn hóa - Xã hội cùng các cơ quan chức năng liên quan được giao tham mưu phương án xử lý nghiêm theo quy định.

Theo lãnh đạo Trường Mầm non An Trường, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc. Vị này cho biết, giáo viên bị phụ huynh phản ánh là người đã có thời gian dài công tác tại trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 1/11, nhà trường cùng giáo viên T. đã trực tiếp đến gia đình cháu bé thăm hỏi và gửi lời xin lỗi tới cháu cùng gia đình.