Phường Kiến Hưng: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường qua phiên tòa giả định

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), với nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường thông qua hình thức phiên tòa giả định, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, đặc biệt là các em học sinh; đồng thời góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành ý thức tự giác và hành động cụ thể.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải nhấn mạnh, phòng, chống bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của riêng nhà trường mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và toàn xã hội. Đặc biệt, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, kiểm soát cảm xúc và sử dụng không gian mạng an toàn cho học sinh có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Phiên tòa giả định tái hiện tình huống mâu thuẫn trên mạng xã hội dẫn đến hành vi bạo lực ngoài đời thực, giúp học sinh nâng cao nhận thức về pháp luật. Ảnh: Tuấn Điệp

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định với tình huống xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh trên mạng xã hội, sau đó phát sinh thành hành vi bạo lực ngoài đời thực, gây thương tích cho người khác. Thông qua việc tái hiện một vụ việc cụ thể và quá trình xét xử, các em học sinh được tiếp cận trực quan, sinh động với những quy định pháp luật liên quan; từ đó hiểu rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, hậu quả đối với người bị hại cũng như trách nhiệm pháp lý của người thực hiện hành vi.

Thông qua phiên tòa giả định, chương trình giúp học sinh nhận thức sâu sắc rằng mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng sự tôn trọng, đối thoại và những phương thức phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng. Mỗi học sinh cần biết tôn trọng danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và quyền của người khác; có trách nhiệm với lời nói, hành vi của mình, cả trong môi trường học đường và trên không gian mạng.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội giao lưu với các em học sinh, giúp các em hiểu biết pháp luật. Ảnh: Tuấn Điệp

Bên cạnh đó, các em được nâng cao kỹ năng nhận diện hành vi bạo lực, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình và cơ quan có trách nhiệm khi bản thân hoặc bạn bè bị đe dọa, bắt nạt, xâm hại. Khi chứng kiến các vụ việc, học sinh cần có cách ứng xử an toàn, kịp thời thông báo cho người có trách nhiệm; không cổ vũ bạo lực, không phát tán hình ảnh gây tổn thương cho người khác.

Học sinh Trường THCS Kiến Hưng tham gia trả lời các câu hỏi tình huống. Ảnh: Tuấn Điệp

Thông qua hoạt động thiết thực này, phường Kiến Hưng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, gia đình và nhà trường trong phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc.