Thanh Hóa: Điều chuyển công tác 2 giáo viên tát học sinh mầm non

Hình ảnh được cắt từ clip ghi lại diễn biến sự việc.

Ngày 2/11, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hậu Lộc (xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường vừa có quyết định xử lý kỷ luật đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc tát học sinh trong lớp học xảy ra ngày 16/10.

Theo đó, sau thời gian bị tạm đình chỉ giảng dạy 1 tuần, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp, thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với 2 giáo viên N.T.B. và N.T.T.L. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

Ngoài hình thức kỷ luật trên, nhà trường quyết định điều chuyển giáo viên N.T.B. đến phân hiệu Mầm non Thịnh Lộc; giáo viên N.T.T.L. chuyển đến phân hiệu Mầm non Hậu Lộc. Cả 2 không được tiếp tục phân công đứng lớp trực tiếp giảng dạy, chăm sóc trẻ mà chuyển sang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ giáo viên có hành vi tát học sinh trong lớp học được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Theo hình ảnh từ clip, sự việc xảy ra trong một tiết học mỹ thuật tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Hậu Lộc (phân hiệu Lộc Tân). Thời điểm này, 1 bé gái đang ngồi học thì bị 2 giáo viên dùng tay tát vào má. Không chỉ có hành vi tác động đến trẻ, 2 giáo viên còn lớn tiếng với cháu bé.

Sự việc được xác định xảy ra vào buổi sáng ngày 16/10. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước cách ứng xử của giáo viên đối với trẻ nhỏ, đồng thời đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hậu Lộc, xác nhận sự việc và cho biết ngay sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ việc đứng lớp của 2 giáo viên, yêu cầu viết bản tường trình và báo cáo chính quyền địa phương.

Theo báo cáo ban đầu của nhà trường, 2 giáo viên giải trình rằng đã nhiều lần hướng dẫn nhưng bé gái vẫn mắc sai sót trong quá trình học tập. Do không kiềm chế được cảm xúc, các giáo viên đã có hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực với trẻ.