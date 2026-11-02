Hé lộ không gian sống sang trọng của 'ông Hoàng' dòng nhạc trữ tình

Dương Ngọc Thái là giọng ca quen thuộc với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình, dân ca và bolero. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề kinh doanh buôn bán và đông con, quê gốc Quảng Ngãi. Dù không sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, nhưng từ thuở nhỏ, anh đã sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, lúc thì gõ trống theo nhịp, khi lại ngân nga vài câu hát dân ca giữa sân nhà.

Dương Ngọc Thái đã trở thành một cái tên không thể thiếu trong làng nhạc trữ tình dân ca Việt Nam. Ảnh: FBNV

Theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc, Dương Ngọc Thái thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Tuy nhiên, sau 7 năm đi hát, anh mới nổi tiếng. Nhắc đến Dương Ngọc Thái, khán giả sẽ nhớ ngay đến những bản hit như: Gọi đò, Hờn trách con đò, Về đâu mái tóc người thương…

Bên cạnh sự nghiệp, Dương Ngọc Thái cũng từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực về đời tư. Năm 2012, anh kết hôn cùng bà xã Triệu Ái Vy - nữ ca sĩ kém anh 10 tuổi, cũng theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình và bolero. Không chỉ là bạn đời, cả hai còn là cặp song ca vô cùng ăn ý trên sân khấu. Cặp đôi nghệ sĩ đã cùng nhau vun vén tổ ấm suốt nhiều năm qua và hiện có cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn bên 3 nhóc tỳ.

Dương Ngọc Thái hạnh phúc bên vợ và 3 con trong không gian bạc tỷ. Ảnh: Thời trang vàng

Tổ ấm hiện tại của gia đình Dương Ngọc Thái là một căn nhà 6 tầng khang trang với diện tích mặt sàn lên đến khoảng 600m², có giá trị ước tính 25 tỷ đồng, nằm ngay mặt tiền đường lớn tại quận Bình Tân, Tp.HCM. Từng góc nhỏ trong nhà đều được chăm chút kỹ lưỡng, toát lên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, gần gũi. Ngoài các khu vực sinh hoạt chính, nam ca sĩ còn khéo léo bố trí phòng thu, phòng tập nhạc cùng các khoảng thư giãn riêng, tạo nên một không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Phòng khách sang trọng: Gây ấn tượng nhờ diện tích rộng rãi và phong cách hiện đại. Không gian được chiếu sáng hài hòa nhờ sự kết hợp giữa đèn chùm và đèn LED, vừa cung cấp ánh sáng vừa tạo điểm nhấn thị giác. Tại đây, bộ sofa trắng cỡ lớn khẳng định vẻ sang trọng, bên cạnh là chiếc ghế massage tiện lợi để các thành viên thư giãn sau giờ làm việc, sinh hoạt.

Ảnh: Thời trang vàng.

Khu vực bếp bày trí khéo léo: Liền kề phòng khách là hệ tủ đóng vai trò như một vách ngăn mềm, vừa giúp tách biệt khu vực bếp một cách tinh tế, không gây bí bách hay nặng nề, vừa là nơi trưng bày tượng và đồ decor tạo nét chỉn chu cho tổng thể.

Ảnh: Thời trang vàng.

Ảnh: Thời trang vàng.

Góc trà đạo phong cách Nhật Bản: Đây là một điểm nhấn đặc biệt trong căn nhà 6 tầng. Không gian mang lại cảm giác riêng tư, thư thái - nơi vợ chồng nam ca sĩ tiếp đón bạn bè thân thiết, thưởng trà, hoặc thảnh thơi đọc sách, nghe nhạc và tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi.

Ảnh: Thời trang vàng.

4 phòng ngủ ngập tràn ánh sáng: Từ phòng của vợ chồng nam ca sĩ cho đến phòng riêng của các con đều được thiết kế rộng rãi, nội thất hiện đại và tiện nghi. Điểm nổi bật là hệ thống cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên, giúp các căn phòng luôn sáng sủa, thoáng đãng và thoải mái.

Ảnh: Thời trang vàng.

Dương Ngọc Thái sinh năm 1979, là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trữ tình quê hương. Ca khúc Gọi đògiúp tên tuổi của anh nổi đình đám và đắt show trong và ngoài nước. Anh từng thực hiện 6 liveshow mang tên"Một thoáng quê hương" và tạo được thành công vang dội. Năm 2016, Dương Ngọc Thái đăng quang chương trình "Hãy nghe tôi hát".