Khai giảng lớp đại học ngành Lưu trữ học cho cán bộ, nhân viên trong Quân đội

Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Chính, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng; GS, TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Thiếu tướng, TS Giang Văn Cử, Giám đốc Học viện Biên phòng, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và 66 học viên là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong toàn quân.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Chính, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Công tác lưu trữ có vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị; góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật tài liệu, giữ gìn lịch sử, truyền thống Quân đội, phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.

GS, TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại lễ khai giảng.

Trước yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng, công tác lưu trữ đang đứng trước những đòi hỏi mới, nhất là chuyển đổi từ phương thức lưu trữ truyền thống sang lưu trữ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Thời gian qua, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức 2 khóa đào tạo trình độ đại học ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng nghìn nhân viên ban CHQS cấp xã.

Đây là khóa đào tạo thứ ba trình độ đại học ngành Lưu trữ học do Văn phòng Bộ Quốc phòng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức. Khóa học gồm 7 kỳ, được triển khai theo hình thức vừa làm, vừa học, tạo điều kiện để học viên nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Chính đề nghị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với đối tượng, trình độ và đặc thù công tác của học viên, bảo đảm phương châm “dạy thực chất, học thực chất”, lấy người học làm trung tâm. Đề nghị Học viện Biên phòng quan tâm bảo đảm tốt điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quản lý, giáo dục học viên theo quy định. Văn phòng Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Phòng Bảo mật-Lưu trữ cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và Học viện Biên phòng trong quản lý, tổ chức đào tạo, theo dõi, kiểm tra; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, bất cập, bảo đảm chất lượng khóa học.

Các đại biểu chụp ảnh cùng học viên.

Đối với các học viên, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng phương pháp học tập phù hợp; tích cực trao đổi với giảng viên, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm Điều lệnh Quản lý bộ đội, nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt và các quy định về thi, kiểm tra; quyết tâm hoàn thành tốt nội dung, chương trình khóa học, bảo đảm kết quả thực chất.