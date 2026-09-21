Không chỉ là hàng hóa…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo tham quan gian trưng bày và tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của các chủ thể tại hội nghị công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP - Ảnh: H.Tr

Bức tranh OCOP

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) cho biết, toàn tỉnh có 295 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm 5 sao, 29 sản phẩm 4 sao, 263 sản phẩm 3 sao. Nhiều sản phẩm đã từng bước khẳng định được thương hiệu, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương; thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất xây dựng và hoàn thiện sản phẩm OCOP.

Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh cũng công nhận 31 sản phẩm OCOP của 12 chủ thể năm 2025; ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, đồng thời tạo động lực để các chủ thể tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và khẳng định uy tín, trách nhiệm với người tiêu dùng.

Theo đánh giá, sản phẩm 3 sao còn chiếm tỉ trọng lớn, sản phẩm có thương hiệu để cạnh tranh trên thị trường lớn và thị trường quốc tế chưa nhiều; quy mô của nhiều chủ thể còn nhỏ; năng lực quản trị, thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu, marketing và thương mại điện tử chưa đồng đều; việc hình thành vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ ở một số nơi chưa bền vững và khả năng kết nối sản phẩm OCOP với hệ thống phân phối hiện đại và với hoạt động du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm “đặc sản” địa phương - Ảnh: H.Tr

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đã định hướng phát triển OCOP theo hướng thực chất, bền vững, gắn với nông nghiệp xanh và phát triển du lịch, không chạy theo thành tích, lấy chất lượng làm nền tảng, thị trường làm thước đo, hiệu quả kinh tế và thu nhập của người dân làm mục tiêu. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có ít nhất 350 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 100 sản phẩm đạt 4 sao và 6-8 sản phẩm đạt 5 sao.

Tại hội nghị công nhận và trao chứng nhận các sản phẩm OCOP, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các chủ thể OCOP tập trung nâng cao năng lực của các chủ thể; phát triển vùng nguyên liệu theo hướng xanh, bền vững; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, bảo hộ và xây dựng thương hiệu; gắn sản phẩm OCOP với du lịch trải nghiệm, mở rộng các kênh phân phối hiện đại, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Nâng hạng sản phẩm

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Tuấn cho biết, để chuẩn hóa và nâng hạng sản phẩm OCOP, không phát triển dàn trải, sở sẽ phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ sản phẩm hiện có, lựa chọn những sản phẩm thực sự có lợi thế, có thị trường, có khả năng phát triển để tập trung hỗ trợ. Đặc biệt, theo yêu cầu của tỉnh phải xây dựng được danh mục sản phẩm có tiềm năng nâng từ 3 sao lên 4 sao, từ 4 sao lên 5 sao, có lộ trình và giải pháp hỗ trợ cụ thể...

Vì vậy, thời gian tới, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan sẽ chủ động phối hợp rà soát, lựa chọn sản phẩm có tiềm năng để hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất từ vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn chất lượng, quản trị, xây dựng thương hiệu đến chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Qua đó, giúp các chủ thể chuyển từ “sản xuất cái mình có” sang “sản xuất cái thị trường cần”, từng bước nâng cao quy mô, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP; đồng thời, chuyển mạnh từ tư duy “xây dựng sản phẩm OCOP” sang tư duy “định vị thị trường sản phẩm OCOP”.

Các chủ thể OCOP cần chú ý mẫu mã, bao bì, quy cách sản phẩm sao cho hiện đại, khách hàng dễ tiếp cận, đồng thời chú trọng chất lượng - Ảnh: P.V

“Đối với chủ thể, chúng tôi cũng cần học hỏi thêm, nghiên cứu nhu cầu của thị trường, đổi mới mẫu mã, bao bì, quy cách sản phẩm sao cho hiện đại nhưng khách hàng dễ tiếp cận; đồng thời nâng cao năng lực quản trị và chủ động ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử; chú trọng chất lượng và tuân thủ hậu kiểm sản phẩm OCOP. Qua đó, bảo vệ uy tín sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm OCOP do cơ sỏ sản xuất”, chủ cơ sở sản xuất nem, chả Trần Thị Minh chia sẻ.

Trước sự cần thiết đẩy mạnh gắn kết chương trình OCOP với phát triển du lịch, tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn, chuẩn bị các sản phẩm OCOP tiêu biểu phục vụ các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh tổ chức.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm, để mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là một hàng hóa mà còn là một sản phẩm mang câu chuyện, bản sắc và hình ảnh của Quảng Trị đến với du khách.

31 sản phẩm OCOP của 12 chủ thể vừa được công bố và trao giấy chứng nhận, gồm: 6 sản phẩm 4 sao, gồm: Bột sen quế dinh dưỡng, bánh quy tinh bột ngô, bánh quy tinh bột nghệ, cà phê muối hòa tan, cà phê nấm linh chi hòa tan, cà phê sữa đá ba trong một hòa tan. 25 sản phẩm 3 sao, gồm: Nem chua, bột cháo canh Hương Lựu, măng ớt cay, chả Kim Cương, gạo sạch Triệu Phong, đậu đen xanh lòng (trà túi lọc), trà búp ổi, trà diệp thảo đan, trà thất tiên thảo, trà trinh nữ, chả cá thu, trà tía tô, bột tía tô sấy lạnh, cá mú nguyên con, cá thu nguyên con, cá nục nguyên con, cá ngừ nguyên con, cá chim nguyên con, mực lá nguyên con, cá mú cắt lát, cá thu cắt lát, cá hố cắt khúc, cá bơn cắt khúc, mực lá cắt lát, khoai lang dẻo sấy gừng.

“Với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cùng với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là tinh thần năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, tin tưởng chương trình OCOP Quảng Trị trong giai đoạn mới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo khẳng định.