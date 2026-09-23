Chiềng Sinh tái cơ cấu nông nghiệp

Gia đình bà Quàng Thị Cân, bản Đông Thấp, xã Chiềng Sinh có 2ha cà phê và 5ha mắc ca. Diện tích nương này trước đây canh tác kém hiệu quả, nay được gia đình chuyển đổi sang trồng cây lâu năm, đầu tư chăm sóc theo hướng tập trung, hàng hóa. Bà Cân chia sẻ: Trước đây trồng ngô, sắn trên nương, hiệu quả không cao. Khi địa phương vận động chuyển đổi cây trồng, gia đình tôi chuyển sang trồng cà phê, mắc ca và cây đang phát triển ổn định.

Lãnh đạo xã Chiềng Sinh kiểm tra cây mắc ca trên địa bàn xã.

Không riêng gia đình bà Cân, nhiều hộ dân ở xã Chiềng Sinh cũng đang mạnh dạn thay đổi cách làm nông nghiệp, chuyển sang trồng cà phê, mắc ca theo hướng tập trung, hàng hóa. Điển hình như gia đình chị Lò Thị Sức, bản Huổi Hốc. Năm 2025, gia đình chị trồng hơn 5.000m² cà phê. Thấy cây sinh trưởng ổn định, năm 2026 gia đình chị tiếp tục mở rộng thêm 10.000m². Theo chị Sức, chuyển sang cây trồng lâu năm phù hợp với điều kiện đất đai giúp gia đình có thêm hướng sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích đất.

Sự thay đổi trong nếp nghĩ, hành động của nhiều hộ dân ở xã Chiềng Sinh đang cho thấy những chuyển biến tích cực trong sản xuất. Năm 2025, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sản xuất nông nghiệp của xã chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị; diện tích cây công nghiệp tăng mạnh với hơn 310ha cà phê và 182ha mắc ca trồng mới, đạt 151% kế hoạch giao. Kết quả đó là cơ sở để năm 2026, xã tiếp tục đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chủ lực là cà phê và mắc ca.

Xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu trồng mới 800ha cà phê, 150ha mắc ca và phối hợp với doanh nghiệp phát triển trên 500ha mắc ca. Thực tế triển khai từ đầu năm đến nay xã đã vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, trồng mới 860ha cà phê (718,8ha thuộc dự án và 141,2ha do người dân tự đầu tư, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao). Nâng tổng diện tích cà phê toàn xã lên 1.184,1ha. Riêng diện tích cà phê trồng mới trong năm nay gấp 2,6 lần tổng diện tích toàn xã đã thực hiện trước năm 2026.

Người dân xã Chiềng Sinh nhận cây giống cà phê do xã hỗ trợ.

Cùng với cà phê, mắc ca tiếp tục được mở rộng, hình thành vùng nguyên liệu tập trung có doanh nghiệp tham gia. Năm 2026, xã trồng mới 400ha mắc ca xen cà phê, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng diện tích mắc ca toàn xã lên 979ha; tỷ lệ cây sống ước đạt trên 96%.

Để những diện tích mới trồng sớm hình thành vùng sản xuất ổn định, Chiềng Sinh chú trọng huy động nguồn lực tại chỗ và phát huy vai trò của người dân. Trong quá trình trồng cà phê, hơn 1.960 lao động được huy động đào hố, với khối lượng gần 173.000m³ đất. Người dân trực tiếp tham gia các khâu gieo ươm, làm đất, trồng, chăm sóc, trồng dặm và xử lý sâu bệnh. Việc mở rộng diện tích từng bước gắn với thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao trách nhiệm của người dân đối với vùng cây trồng mới.

Ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh, cho biết: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ xã, ngay từ đầu năm 2026, xã đã tập trung chỉ đạo công tác gieo ươm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đăng ký trồng, phát triển cây mắc ca, cà phê. Đồng thời, tạo phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, qua đó tạo động lực để Chiềng Sinh thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo xã Chiềng Sinh kiểm tra cây cà phê trồng xen mắc ca.

Cùng với mở rộng diện tích, Chiềng Sinh quan tâm tổ chức lại sản xuất, nâng vai trò của các chủ thể kinh tế tại địa phương. Hiện xã duy trì 6 hợp tác xã nông nghiệp, hơn 200 hộ kinh doanh và đã hỗ trợ thành lập doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn. Theo ông Đỗ Văn Sơn, đây là lực lượng quan trọng để từng bước đưa sản xuất nông nghiệp ra khỏi quy mô hộ nhỏ lẻ, tăng liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Đối với cây mắc ca, hiện xã Chiềng Sinh đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai vùng lõi, hướng tới quy mô hơn 2.400ha trong những năm tới. Việc hình thành vùng nguyên liệu lớn được đặt trong mối liên kết với chế biến và tiêu thụ, giúp người dân có thêm cơ sở để yên tâm đầu tư, chăm sóc cây trồng lâu năm. Tuy nhiên, mở rộng diện tích mới chỉ là bước đầu. Với diện tích cà phê, mắc ca lớn, yêu cầu đặt ra với Chiềng Sinh trong thời gian tới là bảo đảm chất lượng vùng nguyên liệu, kiểm soát sâu bệnh, nâng tỷ lệ cây sinh trưởng tốt và từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất. Do đó, trước mắt, xã tập trung chăm sóc, trồng dặm, phòng trừ sâu bệnh đối với diện tích mới trồng.

Cán bộ xã hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê non.

Ông Nguyễn Văn Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chiềng Sinh, cho biết: Khâu chăm sóc trong những năm đầu có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi đang phối hợp với các bản hướng dẫn người dân chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và trồng dặm những cây bị chết. Mục tiêu là bảo đảm diện tích đã trồng sinh trưởng tốt, tạo tiền đề cho việc hình thành vùng nguyên liệu ổn định

Với mục tiêu trồng mới khoảng 600ha cà phê, 600ha mắc ca trong năm 2027, hiện nay, xã Chiềng Sinh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về quỹ đất, giống, nhân lực và kỹ thuật. Xã định hướng phát triển vùng trồng theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ, có mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và từng bước tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Các hợp tác xã tiếp tục được củng cố về quản trị, tài chính, nâng khả năng liên kết với doanh nghiệp; phấn đấu mỗi bản có ít nhất một hợp tác xã hoạt động hiệu quả, trở thành đầu mối hỗ trợ người dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.