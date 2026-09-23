Đồng Tháp: Phát triển du lịch gắn với các mô hình nông nghiệp sinh thái

Đây là định hướng được nhấn mạnh trong kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đến năm 2030” do UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành.

Theo đó, nền nông nghiệp Đồng Tháp được định hướng phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu; đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các nguồn lực nội sinh của địa phương.

Đồng Tháp chú trọng gắn hoạt động du lịch với các mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái. Ảnh: Du khách tham quan vườn quýt ở Đồng Tháp

Trong đó, chú trọng phát huy tối đa giá trị của tài nguyên thiên nhiên, vốn văn hóa, tri thức bản địa, tài sản cộng đồng và các lợi thế đặc trưng của địa phương để hình thành nền nông nghiệp sinh thái đa giá trị, đa chức năng; gắn kết chặt chẽ với thương mại, du lịch, phát triển sản phẩm nông sản gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa, bản sắc địa phương.

Đề án cũng định hướng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái của tỉnh gắn với các mô hình nông nghiệp sinh thái và đặc trưng văn hóa địa phương. Hướng đến mục tiêu chung xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu quá trình thực hiện Đề án phải đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp với các chương trình… đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án nói trên.

Sở VHTTDL được giao nhiệm vụ xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan, sinh kế và văn hóa mùa nước nổi vùng Đồng Tháp Mười nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030.