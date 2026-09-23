Bắc Ninh: Nâng cao năng lực thương mại điện tử cho chủ thể sản xuất, kinh doanh

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển Công Thương Bắc Ninh cùng gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thế Thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử ngày càng trở thành kênh quan trọng giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Đối với các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, việc ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tuy nhiên, năng lực ứng dụng thương mại điện tử của một số doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, nhất là trong xây dựng hình ảnh, nội dung sản phẩm, vận hành gian hàng, quảng bá và tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số.

Đại biểu dự hội nghị.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm và nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh. Cùng với mở rộng thị trường trên môi trường số, các chủ thể cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Tại hội nghị, các chuyên gia, báo cáo viên đến từ Sở Công Thương, Công ty cổ phần truyền thông PG Media, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh và TikTok Shop truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng về Luật Thương mại điện tử; xu hướng tiêu thụ sản phẩm OCOP trên nền tảng số; xây dựng, tối ưu gian hàng và sản phẩm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), marketing số trong quảng bá OCOP và mở rộng cơ hội kinh doanh trên TikTok Shop.

Các đại biểu cũng được cập nhật thông tin về tình hình phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, thành phố Bắc Ninh; xu hướng mua sắm của người tiêu dùng và định hướng kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trong những năm tới. Qua đó, có thêm cơ sở xây dựng phương án quảng bá, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Bà Nguyễn Thảo Phương, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương trình bày chuyên đề Tổng quan thương mại điện tử tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, chuyên gia và báo cáo viên trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh, tập trung vào cách thu hút người xem, tăng hiệu quả tương tác trên mạng xã hội, quảng bá sản phẩm và tối ưu hoạt động bán hàng trên nền tảng số.

Thông qua hội nghị, các chủ thể sản xuất, kinh doanh có thêm kiến thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.