Thay đổi bất ngờ trong danh sách khách dự quốc yến Mỹ - Trung

Chỉ vài ngày trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, danh sách doanh nhân dự kiến góp mặt tại quốc yến ở Nhà Trắng đang có thay đổi đáng chú ý.

Wall Street Journal ngày 22/9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ không tháp tùng ông Tập tới Washington. Trước đó, giới doanh nghiệp kỳ vọng Bắc Kinh sẽ cử một đoàn CEO lớn tới Mỹ và tham dự quốc yến tại Nhà Trắng. Danh sách chưa được chốt nên kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

Nếu thông tin này được xác nhận, danh sách khách mời quốc yến ngày 24/9 sẽ khác đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ vẫn dự kiến góp mặt, trong khi những tên tuổi lớn của Trung Quốc từng được cân nhắc tham dự có thể vắng mặt.

Điều này cũng khiến khả năng hai bên công bố những thương vụ lớn trong chuyến thăm giảm xuống. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chưa có thông tin để cung cấp, trong khi Nhà Trắng và một số cơ quan Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Wall Street Journal.

BYD, CATL, Xiaomi có thể vắng mặt trong đoàn

Chỉ vài ngày trước, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Trung Quốc vẫn nằm trong danh sách dự kiến tháp tùng ông Tập tới Washington.

Ngày 18/9, Reuters dẫn ba nguồn tin cho biết Washington và Bắc Kinh đang hoàn tất danh sách này. Những cái tên được cân nhắc gồm BYD, Xiaomi, CATL, Gotion, Hisense, Wanxiang Group, Bank of China và tập đoàn nông nghiệp COFCO.

Các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. BYD là một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, còn CATL là nhà sản xuất pin xe điện hàng đầu. Xiaomi vốn được biết đến với điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử, nhưng những năm gần đây đã mở rộng mạnh sang ôtô điện.

Gotion cũng hoạt động trong ngành pin, Hisense sản xuất điện tử và đồ gia dụng, còn Wanxiang là nhà cung cấp linh kiện ôtô có hoạt động tại Mỹ. Bank of China và COFCO lần lượt đại diện cho lĩnh vực tài chính và nông nghiệp.

Ở thời điểm Reuters đưa tin, danh sách cuối cùng vẫn chưa được chốt. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã được đề nghị chuẩn bị cho chuyến đi trong lúc chờ xác nhận. Một nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ thủ tục visa cho đoàn.

Hai nguồn tin khác cho hay các CEO Trung Quốc dự kiến tham dự quốc yến tại Nhà Trắng. Còn xuất hiện đề xuất tổ chức một cuộc gặp bàn tròn giữa lãnh đạo doanh nghiệp hai nước, nhưng kế hoạch này có thể sẽ không diễn ra. Các CEO Trung Quốc cũng không gặp gỡ riêng với các viện nghiên cứu hoặc tổ chức doanh nghiệp Mỹ.

Một đoàn CEO đông đảo đi cùng Chủ tịch Tập Cận Bình vốn không phải điều thường thấy trong các chuyến công du. Reuters cho biết Trung Quốc trước đó dự tính đoàn có quy mô tương đương nhóm doanh nhân Mỹ tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5. Bộ Thương mại Trung Quốc được giao liên hệ với các doanh nghiệp để chuẩn bị.

Dàn CEO công nghệ hùng hậu tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 cho thấy mức độ quan tâm của giới doanh nghiệp đối với hợp tác công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: MEGA.

Dàn CEO Mỹ ngày càng đông

Trong khi danh sách phía Trung Quốc chưa ngã ngũ, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đã có kế hoạch dự quốc yến.

Reuters ngày 22/9 cho biết CEO Pfizer Albert Bourla sẽ tham dự sự kiện. Ông là một trong số nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ được mời tới Nhà Trắng tối 24/9.

Giới công nghệ chiếm phần lớn những cái tên đáng chú ý. Danh sách dự kiến gồm Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Alphabet, Sam Altman của OpenAI, Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla, Jensen Huang của Nvidia và Michael Dell của Dell Technologies.

Lĩnh vực tài chính có Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, và Jane Fraser, CEO Citigroup. Như vậy, khách mời doanh nghiệp Mỹ trải rộng từ AI, chip, thương mại điện tử, ôtô điện và máy tính tới ngân hàng, dược phẩm.

Một số lãnh đạo trong danh sách đã có những hoạt động liên quan tới Trung Quốc trong thời gian gần đây. Jensen Huang từng đi cùng ông Trump tới Trung Quốc hồi tháng 5. Nvidia cũng có lợi ích kinh doanh lớn tại thị trường này và những quy định liên quan tới chip có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của hãng.

Jamie Dimon không tham gia đoàn doanh nghiệp tới Bắc Kinh hồi tháng 5, nhưng JPMorgan lại có một vai trò khác trong những ngày chuẩn bị cho chuyến thăm lần này.

Ngày 20/9, trụ sở ngân hàng tại New York được sử dụng làm địa điểm cho cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. JPMorgan chỉ cung cấp địa điểm và không tham gia cuộc họp. Việc chọn trụ sở ngân hàng xuất phát từ yêu cầu an ninh tại Manhattan trong tuần diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cuộc gặp giữa ông Bessent và ông Hà Lập Phong diễn ra ngay trước khi ông Tập tới Washington. Hai bên thảo luận về an toàn AI, thương mại và các vấn đề kinh tế khác. Đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Cựu CEO Apple Tim Cook, CEO Tesla Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang (hàng sau) trong chuyến đi Trung Quốc hồi tháng 5 cùng các quan chức nội các gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Với nhiều tập đoàn Mỹ, Trung Quốc vẫn là một thị trường hoặc mắt xích quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Apple có mạng lưới sản xuất lớn tại đây, Tesla vận hành nhà máy ở Thượng Hải, còn Nvidia từ lâu coi Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với ngành chip.

Quốc yến không phải nơi các doanh nghiệp trực tiếp đàm phán chính sách hay ký hợp đồng. Tuy nhiên, sự kiện quy tụ lãnh đạo hai nước, quan chức cấp cao và nhiều CEO trong cùng một buổi tối, tạo cơ hội cho những cuộc gặp bên lề vốn khó sắp xếp trong những dịp thông thường.

Kỳ vọng về các thương vụ lớn giảm

Sự thay đổi trong danh sách khách mời trước hết ảnh hưởng tới kỳ vọng về các hoạt động kinh doanh bên lề chuyến thăm.

WSJ cho biết khả năng đạt được những kết quả kinh doanh lớn hiện thấp hơn so với dự tính trước đó. Những người theo dõi chuyến thăm từng chờ đợi một đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc tới Washington, tương tự cách các CEO Mỹ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi Bắc Kinh hồi tháng 5.

Chuyến đi đó có sự tham gia của lãnh đạo Micron, Qualcomm và công ty công nghệ sinh học Illumina. Đây đều là những doanh nghiệp từng gặp các vấn đề liên quan tới quy định hoặc khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Elon Musk và Jensen Huang cũng tham gia chuyến thăm.

Khi chuẩn bị đoàn doanh nghiệp cho chuyến thăm Washington, phía Trung Quốc cũng cân nhắc một số công ty có hoạt động kinh doanh đáng kể hoặc đang tìm kiếm cơ hội tại Mỹ. Vì vậy, sự hiện diện của các CEO từng được xem là một phần đáng chú ý trong chương trình kinh tế của chuyến đi.

Tuy nhiên, các cuộc trao đổi kinh tế giữa hai chính phủ vẫn diễn ra. Sau cuộc gặp tại New York, ông Bessent và ông Hà đã hoàn tất các cuộc thảo luận nhằm chuẩn bị nội dung để hai nhà lãnh đạo xem xét tại hội nghị thượng đỉnh. Reuters cho biết AI, thương mại và chuỗi cung ứng nằm trong số những chủ đề dự kiến được đưa ra.

WSJ cũng cho biết hai bên có thể tập trung vào việc duy trì những thỏa thuận thương mại hiện có và đạt thêm một số bước tiến hạn chế, thay vì những thỏa thuận kinh doanh quy mô lớn.

Danh sách khách mời cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước quốc yến ngày 24/9. Tuy nhiên, so với kế hoạch được chuẩn bị trước đó, phần tham gia của giới doanh nghiệp Trung Quốc hiện có thể nhỏ hơn nhiều, trong lúc Nhà Trắng vẫn chuẩn bị đón một loạt CEO hàng đầu của Mỹ.