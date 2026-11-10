Khởi đầu suôn sẻ

U23 Việt Nam bắt đầu chiến dịch tranh Cúp Gia Lai VTV Cup 2026, bằng cuộc thư hùng với U23 Thái Lan. Điểm tựa đầu tiên của U23 Việt Nam chính là sân Pleiku. Sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ giúp các cầu thủ trẻ có thêm sự tự tin, đặc biệt đây là màn đối đầu mà tâm lý đóng vai trò quyết định cục diện trận đấu. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho trận đấu này của HLV Đinh Hồng Vinh có phần chưa được như mong muốn, khi nhiều tuyển thủ chỉ có thể hội quân đầy đủ vào ngày 9/11. Điều đó đồng nghĩa HLV Đinh Hồng Vinh gần như chỉ có duy nhất một buổi tập để hoàn thiện đội hình, rà soát chiến thuật và tạo sự kết nối giữa các tuyến. Dù vậy, với lợi thế sân nhà cùng với quyết tâm khẳng định vị thế của mình trong nền bóng đá trẻ khu vực, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đặt mục tiêu hết sức rõ ràng cho các học trò trong từng trận đấu, đó là chiến đấu và chiến thắng.

Giống như tuyển Việt Nam, U23 Thái Lan cũng gặp phải những vấn đề trong khâu chuẩn bị. Trong chia sẻ mới đây, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận đội bóng của ông có quá ít thời gian chuẩn bị. Một số cầu thủ vừa thi đấu tại Thai League cuối tuần qua đã phải lập tức di chuyển sang Việt Nam. Cùng với đó, khoảng một nửa đội hình U23 Thái Lan vừa trải qua lịch thi đấu ở cấp CLB, dẫn đến thể trạng của các cầu thủ không đồng đều. Biết người, biết ta, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không đặt mục tiêu quá cao cho đội bóng của mình tại giải đấu này. Nhưng vị HLV này vẫn mong muốn U23 Thái Lan có một cuộc cọ xát thật bổ ích nhằm hướng đến các mục tiêu trong năm 2027 và xa hơn là vòng loại U23 châu Á 2028. Và màn đối đầu với U23 Việt Nam là bước khởi đầu cho mục tiêu đó của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. U23 Việt Nam là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn U23 Thái Lan. Tuy nhiên trong 15 phút đầu tiên, các cơ hội lần lượt bị Đăng Khoa, Bảo Long, Văn Thuận bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Nhưng hàng nghìn cổ động viên trên sân Pleiku không phải chờ đợi quá lâu. Đến phút 17, Quang Duyệt treo bóng vào vòng cấm, Minh Tâm chiếm lĩnh khoảng không rất tốt trong vòng cấm để đánh đầu căng vào góc cao khung thành đánh bại thủ môn Sirassawut, mở tỉ số cho U23 Việt Nam. Sau bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi cực kỳ hưng phấn. Phút 27, Bảo Long suýt có siêu phẩm, nhưng đáng tiếc cú sút một chạm của cầu thủ này từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên các chiến binh áo đỏ không phải chờ lâu, khi vào phút 45 Minh Tâm hoàn thành cú đúp bằng cú đánh đầu cận thành, qua đó khép lại hiệp 1 với cách biệt 2 bàn nghiêng về phía thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện vượt trội trong kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Tiền đạo Việt kiều Ngô Đăng Khoa hoạt động ở phạm vi khá rộng, trong khi Quang Duyệt cũng có pha xử lý táo bạo đầu hiệp hai khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo. Đội khách gần như không thể tạo ra một pha bóng nào khiến cho thủ môn Cao Văn Bình phải vất vả. Sau những pha hãm thành liên tục, đến phút 85, Trần Gia Bảo mang về quả phạt đền cho tuyển Việt Nam và tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng bình tĩnh đánh bại thủ môn Sirassawut, ấn định chiến thắng 3-0 cho những "Chiến binh sao vàng".