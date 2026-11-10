U23 Việt Nam thắng tưng bừng U23 Thái Lan

U23 Việt Nam có chiến thắng cách biệt trước U23 Thái Lan.

Tối 10/11, tuyển U23 Việt Nam so tài với U23 Thái Lan ở giải giao hữu quốc tế VTV Gia Lai Cup 2026.

Ngay phút thứ 6, cơ hội đã tới với đội chủ nhà. Ngô Đăng Khoa, thực hiện màn đột phá bên cánh trái, phối hợp với đồng đội để xâm nhập khu cấm địa trước khi tung ra cú sút căng nhưng bóng bay ra ngoài.

Đến thứ 14, U23 Việt Nam liên tiếp tạo cơ hội nguy hiểm khi Bảo Long sút xa bằng chân trái, sau đó Văn Thuận cũng sử dụng chân trái thực đá phạt kỹ thuật bằng lòng trong hướng về góc xa nhưng cả hai đều không thắng được thủ môn Sirassawut.

Sau nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, bàn thắng đã tới với U23 Việt Nam ở phút 17. Bóng được Quang Duyệt rót từ cánh trái vào khu cấm địa, Minh Tâm bật cao chuẩn xác để đánh đầu hiểm tung lưới Thái Lan.

Sau bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, gây sức ép khiến Thái Lan gặp khó trong việc triển khai bóng.

Tới phút 32, sau pha ban bật đẹp mắt, Văn Thuận xoay người dứt điểm vào góc gần, nhưng thủ môn Sirassawut phản xạ kịp thời cứu thua cho U23 Thái Lan.

Phải tới phút 39, U23 Thái Lan mới có pha dứt điểm về phía cầu môn U23 Việt Nam. Jehhanafee đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi sút chân phải từ rìa vòng cấm, đưa bóng vọt xà khung thành Văn Bình.

Tới phút 45, tỷ số đã là 2-0 cho U23 Việt Nam. Bóng được đưa vào trong khu cấm địa U23 Thái Lan và Hoàng Minh bình tĩnh xử lý trước khi kiến tạo đường chuyền cho đồng đội tại Hoàng Anh Gia Lai, Minh Tâm lao người đánh đầu làm tung lưới Thái Lan.

Ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Quang Duyệt tung ra cú sút từ sát vạch 16m50 nhằm về góc cao khung thành và thủ môn U23 Thái Lan đã phải trổ tài đẩy bóng ra ngoài. Ở cú đá phạt góc sau đó, một cầu thủ đội bạn đã phải phá ra ngay trước vạch vôi.

Phút thứ 58, nhận đường chuyền của Văn Thuận, Cao Hoàng Minh đi bóng táo bạo rồi dứt điểm, nhưng bóng tìm đúng vị trí thủ môn Thái Lan. U23 Việt Nam sau đó thay Quang Duyệt bằng Đức Phú.

Ít phút sau, Siradanai của U23 Thái Lan sút phạt hiểm hóc từ chính diện khung thành, đưa bóng hướng về góc xa, nhưng thủ môn Văn Bình bay người đẩy bóng cứu thua cho Việt Nam.

Phút 68, HLV Đinh Hồng Vinh tung Gia Bảo và Bá Đạt vào sân thay Hoàng Minh và Văn Thuận.

Phút 71, Quang Kiệt và Tuấn Khải phối hợp thiếu ăn ý, để mất bóng ở rìa vòng cấm, tạo cơ hội cho cầu thủ Thái Lan xâm nhập khu vực 5m50. Tuy nhiên, thủ môn Văn Bình kịp lao ra ôm gọn bóng ngay trước chân đối phương.

Cuối trận Minh Hoàng ấn định tỷ số 3-0 cho U23 Việt Nam. Bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền sau khi Gia Bảo bị thủ môn U23 Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm địa.