U23 Việt Nam ra quân hoàn hảo, đè bẹp Thái Lan 3–0
Được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng đầu ở hiệp 1 giúp U23 Việt Nam áp đảo U23 Thái Lan tối 10/11 trên sân Pleiku. Phút 85, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3–0. U23 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 trước khi gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/u23-viet-nam-ra-quan-hoan-hao-de-bep-thai-lan-30-post1893267.tpo