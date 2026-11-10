Messi lập kỷ lục Vua phá lưới MLS

Trong lịch sử MLS, từng có 5 cầu thủ ít nhất 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới, nhưng chưa ai làm được điều đó ở 2 mùa liên tiếp. Messi vừa trở thành người đầu tiên phá vỡ tiền lệ ấy.

Mùa trước, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng ghi 29 bàn và có 19 kiến tạo, lần đầu giành danh hiệu Vua phá lưới MLS. Một năm sau, dù đã bước sang tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng nể.

Với 26 pha lập công sau 31 trận, Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa 2026, hơn tiền đạo Petar Musa của FC Dallas 4 bàn. Xếp tiếp theo là Sam Surridge của Nashville với 21 bàn.

Đáng chú ý, chỉ 1 trong 26 bàn thắng của Messi đến từ chấm phạt đền. Anh còn có 17 kiến tạo, nâng tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng lên 43, cao nhất giải đấu.

Thành tích này cũng giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS trực tiếp tham gia vào ít nhất 40 bàn thắng ở 2 mùa liên tiếp.

Lionel Messi (phải) tranh bóng với hậu vệ Henry Kessler trong trận Inter Miami hòa Charlotte FC 3-3 ở vòng cuối giai đoạn thường niên MLS hôm 8/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Trước đó, Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski, Jeff Cunningham, Taylor Twellman và Preki đều từng 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, mỗi người đều phải chờ ít nhất 1 mùa giải trước khi trở lại vị trí dẫn đầu.

Ở trận cuối cùng của giai đoạn thường niên, Messi không ghi bàn khi Inter Miami hòa Charlotte FC 3-3 hôm 8/11 (giờ Hà Nội). Dù vậy, anh vẫn kịp đóng góp đường kiến tạo thứ 17, khép lại mùa giải với những con số ấn tượng.

Danh hiệu mới nhất càng có ý nghĩa khi Messi vừa trải qua một năm nhiều cảm xúc. Anh cùng Argentina vào chung kết World Cup 2026 và giành Chiếc giày Bạc, trước khi nói lời chia tay đội tuyển quốc gia.

Sau 2 mùa liên tiếp thống trị cuộc đua Vua phá lưới, Messi còn đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên 3 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất MLS. Trước mắt, tiền đạo 39 tuổi sẽ cùng Inter Miami bước vào vòng play-off bảo vệ chức vô địch MLS Cup.

Theo lịch, Inter Miami tiếp Columbus Crew lúc 6h ngày 22/11, trước khi làm khách trên sân đối thủ lúc 8h ngày 28/11 (giờ Hà Nội), trong loạt đấu tối đa 3 trận để tranh vé đi tiếp.