HLV Thái Lan thừa nhận 'rất thất vọng', hẹn ngày tái đấu

Tối 10/11, U23 Thái Lan nhận thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam trong trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku. Sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận đội bóng của ông chưa đáp ứng được kỳ vọng, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới.

“Tôi cảm thấy rất thất vọng về kết quả này. Tuy nhiên, trong trận đấu, các cầu thủ cũng đã có những cơ hội của mình. Họ cố gắng tạo ra các cơ hội và chúng tôi hy vọng có thể tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, ở trận đấu hôm nay, Thái Lan không ghi được bàn thắng. Chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều trong các trận đấu tiếp theo”, nhà cầm quân người Thái Lan chia sẻ.

Theo HLV Thawatchai, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến màn trình diễn của U23 Thái Lan là tình trạng thiếu thời gian thi đấu của một số cầu thủ. Nhiều gương mặt được triệu tập không thường xuyên ra sân ở cấp câu lạc bộ, dẫn đến việc chưa đạt phong độ tốt nhất.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. (Ảnh: FA Thailand)

“Khó để đánh giá phong độ của các cầu thủ vì tôi vừa mới gặp họ và chỉ đánh giá được một phần thôi. Phần lớn cầu thủ U23 Thái Lan chỉ lần đầu tiên tập trung”.

Đáng chú ý, chiến lược gia này nhắc lại chiến thắng của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam tại giải giao hữu ở Trung Quốc hồi tháng 3. Ông cho rằng không thể so sánh trực tiếp hai kết quả bởi lực lượng của đội bóng xứ chùa vàng đã thay đổi đáng kể.

“Khác biệt lớn nhất giữa trận thắng tại Trung Quốc hồi tháng 3 và trận đấu hôm nay là khi đó chúng tôi có đội hình chính. Lần này, đội có những cầu thủ mới, một số người lần đầu lên U23 và cũng là những ngày đầu tiên làm việc cùng nhau. Họ cần thời gian hòa nhập, thích nghi để tìm ra giải pháp phù hợp nhất, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu tiếp theo”.

Ông cho biết ban huấn luyện đã cân nhắc lịch thi đấu trong nước khi lựa chọn đội hình xuất phát. Những cầu thủ được sử dụng ở trận gặp U23 Việt Nam chủ yếu không phải thi đấu vào Chủ nhật tuần trước, nhằm bảo đảm có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực.

Dù thất bại với cách biệt ba bàn, HLV Thawatchai khẳng định U23 Thái Lan sẽ rút kinh nghiệm và tìm cách cải thiện ở những cuộc đối đầu tiếp theo với U23 Việt Nam.

“Tôi tin rằng nếu hai đội gặp lại nhau trong tương lai, U23 Thái Lan sẽ thể hiện bộ mặt khác. Chúng tôi sẽ tập trung cải thiện thể lực, đồng thời tạo điều kiện để nhiều cầu thủ được thi đấu hơn trong những trận sắp tới”, ông nhấn mạnh.