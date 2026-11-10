Gia Lai VTV Cup 2026: U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan trong ngày ra quân

Minh Tâm lập cú đúp mang về ba điểm cho U23 Việt Nam. Ảnh: HAGLFC

Tối 10-11, trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan trong trận ra quân Gia Lai VTV Cup 2026. Trước đối thủ nhiều duyên nợ, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, nhanh chóng đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận.

Sức ép liên tục của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa ở phút 17. Từ đường tạt bóng bên cánh trái của Quang Duyệt, Minh Tâm chọn vị trí chính xác, bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Sirassawut Wongraankham, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam càng chơi tự tin. Trong khi đó, U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động, giàu năng lượng của đội chủ nhà và không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm.

Tiền đạo Minh Tâm tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Ảnh: HAGLFC

Trước khi hiệp một khép lại, Minh Tâm tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 45, từ đường tạt bóng thuận lợi của Hoàng Minh, tiền đạo U23 Việt Nam bay người đánh đầu ở tầm thấp. Bóng chạm mép trong cột dọc rồi đi vào lưới, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chủ động điều chỉnh nhân sự, trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ. Dù không còn duy trì sức ép tấn công liên tục như trong hiệp đầu, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận, tổ chức phòng ngự chắc chắn và không để đối phương có nhiều khoảng trống tiếp cận khung thành.

U23 Thái Lan nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không thể tạo ra đột biến trước hàng phòng ngự chơi tập trung của đội chủ nhà.

Đến phút 86, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ ba. William Minh Hoàng bứt tốc bên cánh trái rồi đưa bóng vào vòng cấm cho Gia Bảo băng xuống. Trong nỗ lực truy cản, thủ môn Sirassawut phạm lỗi với cầu thủ U23 Việt Nam. Trọng tài lập tức cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, William Minh Hoàng thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-0.

Đội tuyển U23 Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: HAGLFC

Ở trận đấu còn lại của lượt trận đầu tiên, U23 Singapore và U23 Qatar chia điểm. Với 3 điểm giành được cùng chiến thắng cách biệt trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực, U23 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Gia Lai VTV Cup 2026.

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan là khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh trong hành trình tranh tài tại giải đấu.