Truyền thông Thái Lan chỉ ra 3 điểm đội nhà thua kém U23 Việt Nam

Trong bài viết mới nhất của Thairath, ấn phẩm Thái Lan khẳng định: “Lứa cầu thủ trẻ Việt Nam không chỉ là thử thách lớn, mà thực sự là một "cái gai" đáng gờm cần phải vượt qua. Sức mạnh của U23 Việt Nam đến từ sự pha trộn hoàn hảo giữa bộ khung dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và làn gió mới chất lượng. Nòng cốt đội hình họ sở hữu hai nhà vô địch giành huy chương vàng SEA Games 2025 gồm thủ thành Cao Văn Bình cùng Lê Văn Thuận.

Đội bóng còn có tới 7 gương mặt từng ghi dấu ấn đậm nét trong chiến tích lọt vào tứ kết Asiad 2026, gồm Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Tuấn Khải… Đó là giải đấu mà họ chỉ chấp nhận dừng bước trước nhà vô địch Hàn Quốc.

Không dừng lại ở dàn nội binh, U23 Việt Nam còn sở hữu bộ đôi Việt kiều đủ sức gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kỳ hàng thủ nào. Nổi bật nhất trên hàng công là trung phong Williams Minh Hoàng. Chân sút 19 tuổi sinh ra tại Liverpool, cao tới 1m90 và từng rèn giũa tại lò đào tạo Stockport County (Anh).

Sau khi cập bến Công an TP.HCM và góp công lớn vào chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26, Minh Hoàng nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập tịch vào tháng 9/2026. Anh lập tức khẳng định giá trị với bàn thắng ra mắt ĐTQG tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ thể hình lý tưởng và khả năng càn lướt. Chia lửa ở hành lang cánh là Ngô Đăng Khoa (20 tuổi) - tài năng trưởng thành từ Perth Glory và là cầu thủ gốc Việt đầu tiên vừa ra sân vừa ghi bàn tại giải VĐQG Australia”.

Williams Minh Hoàng hứa hẹn sẽ là trung phong của U23 Việt Nam

Theo Thairath, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đang phải đối mặt với ba bài toán hóc búa nếu muốn phá dớp thất bại gần đây trước Việt Nam. Tờ báo này chỉ ra 3 yếu tố mà đội nhà thua U23 Việt Nam.

“Đầu tiên là tính gắn kết và thời gian chuẩn bị. Trong khi U23 Việt Nam duy trì chính sách tập trung dài hạn, giúp các cầu thủ ăn ý về mặt chiến thuật thì U23 Thái Lan lại chịu thiệt thòi lớn bởi lịch thi đấu quốc nội dày đặc, khiến HLV Thawatchai thiếu vắng nhiều trụ cột và có quỹ thời gian chuẩn bị eo hẹp”, ấn phẩm này viết.

“Thứ hai là áp lực về mặt thể lực. Lối chơi pressing tầm cao với cường độ liên tục suốt 90, thậm chí 120 phút của cầu thủ Việt Nam luôn vắt kiệt sức lực đối phương, trực tiếp khoét sâu vào điểm yếu sa sút thể lực của dàn cầu thủ Thái Lan. Cuối cùng chính là bản lĩnh và tâm lý chiến. U23 Việt Nam luôn duy trì sự lạnh lùng, quyết đoán để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ở những thời điểm then chốt. Ngược lại, điểm yếu chí mạng của người Thái vẫn là những khoảnh khắc đánh mất tập trung cuối trận”.