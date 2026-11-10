HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ bí quyết giúp U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan

Tối 10/11, U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan trong trận ra quân giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm trở thành tâm điểm với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết, ban huấn luyện U23 Việt Nam chủ động xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Đặc biệt, khả năng tận dụng những tình huống bóng chết trở thành một trong những yếu tố giúp đội chủ nhà tạo ra khác biệt trước đối thủ.

“Chúng tôi có quỹ thời gian ngắn, nhưng mọi mặt đều có sự chuẩn bị chu đáo. Hôm nay, các cầu thủ đã gây khó khăn cho đối phương từ những tình huống cố định”, ông nói.

HLV Đinh Hồng Vinh. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân này đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu, thái độ chuyên nghiệp và khả năng tuân thủ những yêu cầu chiến thuật của toàn đội.

“Tôi đánh giá cao tinh thần và thái độ của học trò. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã giành chiến thắng hôm nay để dành tặng khán giả. Đây là bước đệm để các cầu thủ tiến xa hơn nữa trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Một trong những quyết định nhân sự đáng chú ý của HLV Đinh Hồng Vinh là việc trao cơ hội cho tiền đạo Nguyễn Minh Tâm. Cầu thủ này không phụ sự tin tưởng của ban huấn luyện khi ghi hai bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan.

“Minh Tâm đã đáp ứng tốt những yêu cầu của ban huấn luyện. Chúng tôi có thời gian chuẩn bị ngắn nhưng mọi công việc đều được thực hiện chu đáo”, HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ.

Bên cạnh Minh Tâm, Nguyễn Đức Phú cũng nhận được lời khen từ nhà cầm quân 52 tuổi. Cầu thủ này chỉ có mặt tại đại bản doanh của U23 Việt Nam vào tối 9/11, tức chưa đầy một ngày trước trận đấu với U23 Thái Lan.

“Đức Phú đến muộn nhất vào tối qua. Về thể trạng, chúng tôi đã bàn rất kỹ. Tôi khen ngợi Phú bởi dù đến muộn nhưng thái độ và tinh thần thi đấu rất tốt, đã cống hiến trong trận đấu và góp phần mang lại kết quả tích cực”, ông Vinh cho biết.

Tuy nhiên, chiến thắng cách biệt trước U23 Thái Lan chưa khiến ban huấn luyện U23 Việt Nam hoàn toàn hài lòng. HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đội bóng vẫn còn những hạn chế về chuyên môn cần được khắc phục trong các trận đấu tiếp theo.

“Sau trận này, tôi đề nghị đội ngũ phân tích và y tế tìm phương án phục hồi tốt nhất cho các cầu thủ, đồng thời chuẩn bị phân tích, đánh giá đối thủ Singapore”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.