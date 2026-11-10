Minh Tâm, Minh Hoàng rực sáng U23 Việt Nam đại thắng Thái Lan

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam trong trận đấu gặp U23 Thái Lan: Thủ môn Cao Văn Bình; trung vệ Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải; Bảo Long, Đăng Khoa,, Hoàng Minh, Văn Duyệt, Văn Thuận, Long Vũ, tiền đạo Minh Tâm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình, chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép lên phần sân đối phương. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà, U23 Thái Lan buộc phải lùi sâu đội hình để phòng ngự.

Sức ép liên tục của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được cụ thể hóa ở phút 17.

Từ tình huống đá phạt góc, Minh Tâm chọn vị trí chính xác, bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Sirassawut Wongraankham, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Niềm vui của các chiến binh sao vàng sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Không cần điều chỉnh nhân sự, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn giúp U23 Việt Nam duy trì thế trận vượt trội. Các cầu thủ phối hợp linh hoạt, tổ chức tấn công đa dạng ở cả hai biên lẫn trung lộ, đồng thời chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu. Có bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo đỏ thi đấu càng thêm hưng phấn. Đăng Khoa, Minh Tâm và Văn Thuận liên tiếp tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm, khiến hàng phòng ngự U23 Thái Lan phải hoạt động vất vả.

Ở tuyến dưới, bộ tứ Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải và Bảo Long thi đấu chắc chắn, hạn chế đáng kể những cơ hội phản công của đối thủ. Trong khung thành, thủ môn Văn Bình cũng duy trì sự tập trung, góp phần giúp U23 Việt Nam bảo toàn lợi thế.

Khi hiệp 1 bước vào những phút cuối, U23 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Phút trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ, Minh Tâm một lần nữa tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Việc dẫn trước 2 bàn trong hiệp đấu đầu tiên, bước sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh có hàng loạt sự thay đổi người. Thế trận cân bằng được hai đội tạo ra.

U23 Thái Lan có phần chủ động cầm nhịp và giữ nhịp trận đấu. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình và hàng thủ U23 Việt Nam chơi chắc chắn, bọc lót kín kẻ cho nhau.

Sau khi hóa giải các tình huống U23 Thái Lan tạo ra, U23 Viêt Nam tổ chức tấn công sắc bén. Hàng thủ đội bóng xứ chùa vàng mắc lỗi, trên chấm 11m, Minh Hoàng thực hiện thành công nâng tỉ số lên 3-0.

Minh Hoàng và các đồng đội trong niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam. Chung cuộc sau 90 phút trên sân Pleiku Arena, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-0.