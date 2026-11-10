Man Utd nhắm Jobe Bellingham, tính phương án thay thế Bruno Fernandes

Khởi đầu mùa giải không như mong đợi của Manchester United càng trở nên phức tạp bởi những bất ổn xung quanh tương lai của Bruno Fernandes.

Tiền vệ 32 tuổi từng xảy ra bất đồng với HLV Michael Carrick hồi đầu mùa, khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề được quan tâm.

Fernandes bị Carrick loại khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Bournemouth sau những phát biểu của anh liên quan đến thất bại nặng nề 1-4 của Quỷ đỏ trước Como tại Champions League.

Tuy nhiên, sau trận đấu, các cổ động viên Manchester United đã đồng loạt hô vang tên Carrick nhưng cũng không ngần ngại la ó các cầu thủ. Sau đó, Fernandes đã giải quyết bất đồng với nhà cầm quân người Anh và trở lại đội hình xuất phát.

Jobe Bellingham đang nằm trong tầm ngắm của Manchester United. Nguồn ảnh: Hendrik Deckers/Borussia Dortmund qua Getty Images

Dù vậy, tương lai của đội trưởng Man Utd vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Theo Fichajes, Atletico Madrid đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ người Bồ Đào Nha và có ý định tận dụng những bất ổn tại Old Trafford để tiếp cận anh.

Trong bối cảnh đó, Jobe Bellingham nổi lên như một phương án tiềm năng để Manchester United chuẩn bị cho tương lai. Tiền vệ 21 tuổi vừa được triệu tập lên đội tuyển Anh và đang gây ấn tượng trong màu áo Borussia Dortmund, nối tiếp con đường phát triển mà người anh trai Jude Bellingham từng trải qua tại đội bóng Đức.

Fichajes mô tả việc chiêu mộ Jobe là một canh bạc mà Manchester United có thể cân nhắc để thay thế nhân tố sáng tạo quan trọng ở tuyến giữa.

Cầu thủ trẻ người Anh có hành trình phát triển khá tương đồng với anh trai, khi lần lượt khoác áo Birmingham City, Sunderland trước khi chuyển đến Borussia Dortmund vào đầu mùa giải trước.

Anh em nhà Bellingham, Jobe Bellingham(trái). Ảnh: Alamy

Theo Transfermarkt, Jobe Bellingham hiện được định giá khoảng 40 triệu euro. Đây có thể là một khoản đầu tư đáng cân nhắc nếu Manchester United thực sự muốn xây dựng lại tuyến giữa và tìm kiếm người kế thừa Fernandes trong dài hạn.

Dù vậy, mọi chuyện vẫn mới dừng ở mức tin đồn và chưa có dấu hiệu cho thấy Manchester United đã đưa ra quyết định cuối cùng. Và theo Sky Sports , Manchester United đã từng đề nghị 30 triệu bảng để mua Jude khi anh còn là cầu thủ trẻ của Birmingham City, nhưng chính cầu thủ này đã chọn Bundesliga để phát triển sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, trước mắt, đội bóng của HLV Michael Carrick sẽ hướng sự tập trung trở lại Premier League, với chuyến làm khách trên sân Liverpool sau kỳ nghỉ quốc tế.