Thua U23 Việt Nam 0-3, HLV Thái Lan nói điều thật lòng

Ông cho rằng U23 Thái Lan đã tạo ra một số cơ hội và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tận dụng thành công.

Đội bóng xứ Chùa vàng cần cải thiện nhiều điều trong hai trận đấu còn lại.

Lý giải về sự khác biệt giữa chiến thắng trước U23 Việt Nam tại Trung Quốc hồi tháng 3 và thất bại lần này, HLV Thawatchai cho biết lực lượng hai đội hình có sự khác biệt đáng kể.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul - U23 Thái Lan chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu.

Ở trận đấu hồi tháng 3, U23 Thái Lan sử dụng đội hình chính, trong khi lần tập trung này có nhiều cầu thủ mới, thậm chí lần đầu được triệu tập lên đội U23. Theo ông, các cầu thủ chỉ mới làm việc cùng nhau trong vài ngày nên chưa thể đánh giá đầy đủ năng lực cũng như phong độ.

Đội bóng cần thêm thời gian để các thành viên hòa nhập, thích nghi và tìm ra phương án vận hành phù hợp, hướng đến những giải đấu quan trọng như SEA Games và Asian Games.

HLV Thawatchai cũng cho biết ban huấn luyện đã cân nhắc kỹ thể trạng cầu thủ khi lựa chọn đội hình xuất phát, nhằm bảo đảm khả năng thi đấu tốt nhất. Ông đánh giá hai đội đã cống hiến một trận đấu quyết liệt, hấp dẫn và fair-play.

HLV Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện trong trận đấu với U23 Thái Lan.

Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam. Trong đó, Minh Tâm trở thành tâm điểm khi ghi hai bàn thắng, Bàn còn lại được Williams Minh Hoàng thực hiện trên chấm phạt đền trong hiệp 2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ. Nhà cầm quân U23 Việt Nam đồng thời gửi lời cảm ơn đến các học trò vì đã nỗ lực thi đấu và giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, kết quả này không chỉ có ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là bước đệm để các cầu thủ tiếp tục hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện có quỹ thời gian tập luyện khá ngắn nhưng đã chủ động xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng.

Sau trận đấu, toàn đội sẽ họp rút kinh nghiệm, phân tích những tình huống cụ thể để tìm ra điểm cần cải thiện trước hai trận đấu tiếp theo.

Minh Tâm mong muốn giành chiến thắng tặng người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung và phố núi nói riêng.

Trong khi đó, tiền đạo Minh Tâm không giấu được niềm vui sau khi lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan. Cầu thủ này cho biết bản thân rất hạnh phúc khi ghi bàn trong màu áo đội tuyển, đồng thời nhấn mạnh đây là thành quả từ nỗ lực chung của toàn đội.

Minh Tâm khẳng định U23 Việt Nam đã thực hiện tốt những yêu cầu đề ra và dành chiến thắng này như một món quà gửi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.