Chính quyền 2 cấp - thêm không gian lan tỏa 'Người tốt, việc tốt'

Chuyên viên Chi nhánh số 2, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hỗ trợ người cao tuổi làm thủ tục hành chính. Ảnh: PV

Phát hiện việc tốt từ công việc hằng ngày

Từ ngày 1-7-2025, Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 126 xã, phường. Với người dân, những thay đổi của bộ máy được cảm nhận trước hết từ những việc cụ thể: Làm thủ tục ở đâu, được hướng dẫn thế nào, hồ sơ có được giải quyết thuận lợi, khi gặp vướng mắc có người hỗ trợ hay không?

Trong bối cảnh đó, hoàn thành nhiệm vụ được giao là chưa đủ; cán bộ, công chức cần chủ động tìm cách làm hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Đây cũng là môi trường để phong trào “Người tốt, việc tốt” được cụ thể hóa bằng những việc làm hằng ngày.

Tập thể cán bộ Chi nhánh số 7, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: PV

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của Hà Nội là phong trào được gắn với các phong trào thi đua chuyên đề của từng lĩnh vực. Trong cải cách hành chính, “Người tốt, việc tốt” gắn với “Cải cách hành chính đồng bộ - Chính quyền phục vụ nhân dân”, văn hóa công vụ và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Ngành Giáo dục gắn với “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; ngành Y tế gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Nhờ đó, việc nhận diện điển hình trở nên cụ thể hơn: Người tìm được cách giải quyết một việc khó, chủ động hỗ trợ đồng nghiệp, kiên trì giúp người dân, mạnh dạn thử nghiệm sáng kiến hoặc làm tốt hơn yêu cầu công việc đều có thể trở thành những nhân tố được ghi nhận.

Đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội triển khai mô hình “Tổ hành chính công xung kích” tại 12 chi nhánh, hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà. Là thành viên Tổ hành chính công xung kích số 9 của Chi nhánh số 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Hồng Vân, Chi nhánh số 1, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tranh thủ thời gian ngoài giờ đến tận nhà hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế. Ngoài ra, sự tận tâm trong công việc cũng giúp bà Nguyễn Thị Kim Ngân đoạt giải Nhất tuần 4, Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII” và giải Triển vọng tại Vòng Chung khảo Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính lần thứ II - năm 2025 do UBND thành phố tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Hồng Vân, Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi làm thủ tục hành chính. Ảnh: Hồng Vân

Tháng 6-2026, ông Lê Minh Thiện, chuyên viên Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Phương Liệt, Chi nhánh số 2, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Trong đợt cao điểm hỗ trợ thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, ông Thiện cùng Tổ hành chính công xung kích đến tận nhà những người cao tuổi, sức khỏe yếu. Có trường hợp, ông mang theo hồ sơ, dụng cụ lấy dấu vân tay, trực tiếp hướng dẫn và hoàn tất thủ tục cho người dân chỉ trong ít phút. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, ông còn tích cực tham gia các hoạt động nhân ái, giúp đỡ cộng đồng, với tổng số 25 lần hiến máu kể từ năm 2015 đến nay.

Không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn, việc tốt cũng khởi sinh từ chính môi trường làm công việc. Điển hình như điều dưỡng Bùi Thị Hồng Nhung, Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, từng phối hợp với đồng nghiệp khống chế một đối tượng trộm cắp tài sản tại bệnh viện, dù người này đe dọa bằng kim tiêm dính máu nghi nhiễm HIV. Hành động trong tình huống nguy hiểm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh và ý thức bảo đảm an toàn cho người bệnh, đồng nghiệp. Bà Nhung là một trong những cá nhân được thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2026.

Chủ động phát hiện, nhân rộng điển hình

Cùng với việc phát hiện những điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Hà Nội ngày càng chú trọng đưa phong trào về cơ sở, tìm kiếm những đóng góp bình dị trong đời sống cộng đồng.

Hội nghị tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" xã Phúc Thọ. Ảnh: Phúc Thọ

Cuối tháng 12-2025, UBND thành phố ban hành Quyết định số 77/2025/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố. Đầu năm 2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời tổ chức Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và biên tập, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp”.

Việc phát hiện điển hình được yêu cầu thực hiện thường xuyên, gắn với phong trào thi đua và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của thành phố cũng ưu tiên những tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp và người dân.

Tại xã Phúc Thọ, phong trào được triển khai theo hướng phát hiện những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở. Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” tiếp nhận 76 tác phẩm; qua đó lựa chọn, tuyên truyền nhiều tấm gương tiêu biểu. UBND xã khen thưởng 146 tập thể, 1.467 cá nhân; tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 31 cá nhân và trao 4 giải trong Cuộc thi viết năm 2026.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, thời gian tới, xã tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng những việc làm tốt, chú trọng nhân tố mới và những đóng góp thầm lặng trong đời sống.

Tại xã Hưng Đạo, việc chủ động phát hiện, giới thiệu các gương “Người tốt, việc tốt”, mô hình tiêu biểu tại địa bàn dân cư được triển khai; các thôn theo dõi, đánh giá, báo cáo những điển hình để tuyên truyền, nhân rộng. Ở phường Ngọc Hà, cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” được gắn với việc phát hiện những tấm gương trong công tác, học tập, lao động sản xuất và đời sống xã hội.

Trong hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, việc phát hiện điển hình cũng được gắn với những phong trào đã đi vào đời sống như “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ Thủ đô trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch”, “Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, tình nguyện”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”… Tất cả cho thấy phong trào “Người tốt, việc tốt” lan tỏa rộng khắp mọi ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Các tầng lớp nhân dân phường Định Công tích cực hưởng ứng các phong trào có ý nghĩa đối với cộng đồng. Ảnh: Hiền Chi

Điều này đã được minh chứng qua cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2026. Cuộc thi tiếp nhận 180 tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và thành phố; 1.331 bài viết được lựa chọn từ hàng vạn bài dự thi cấp cơ sở. Đáng chú ý, các xã, phường có 954 bài viết, chiếm 72% tổng số bài viết của tác giả không chuyên.

Những việc làm cụ thể, cách làm hiệu quả được phát hiện, ghi nhận và nhân rộng đang giúp phong trào “Người tốt, việc tốt” ngày càng gắn với công việc và đời sống ở cơ sở. Để rồi, việc tốt không chỉ được tôn vinh mà còn tiếp tục được nối dài bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.