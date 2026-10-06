Thaiholdings (THD) mua thêm 78 triệu cổ phần Thaigroup, tỷ lệ sở hữu lùi về 44,36%

Nghịch lý giảm tỷ lệ sở hữu và giá trị khoản đầu tư nghìn tỷ

Ngày 1/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) đã thông qua việc đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaigroup trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Khối lượng đăng ký mua tương đương 38,02% tổng lượng cổ phần được Thaigroup phát hành. Hiện tại, Thaiholdings đang nắm giữ 172,32 triệu cổ phiếu, tương đương 48% vốn điều lệ của Thaigroup. Nếu hoàn tất mua đủ số lượng đăng ký, tổng lượng cổ phần nắm giữ sẽ tăng lên mức 250,64 triệu đơn vị, nhưng tỷ lệ sở hữu thực tế lại giảm xuống còn 44,36%. Nghị quyết hiện chưa công bố mức giá chào bán cụ thể.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng Thaiholdings thực hiện mua thêm cổ phần của doanh nghiệp liên kết. Trước đó vào tháng 7/2026, ban lãnh đạo công ty đã phê duyệt việc mua 52,32 triệu cổ phiếu Thaigroup, nâng khối lượng sở hữu từ 120 triệu lên 172,32 triệu cổ phiếu và giữ nguyên tỷ lệ 48% tại thời điểm đó. Trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, khoản đầu tư vào Thaigroup được ghi nhận là khoản đầu tư dài hạn lớn nhất. Giá gốc của khoản đầu tư này ở mức 1.800 tỷ đồng, trong khi giá trị ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu đã đạt hơn 2.370 tỷ đồng, chiếm khoảng 44% tổng tài sản của Thaiholdings.

Quyết định rót thêm vốn vào Thaigroup được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Thaiholdings hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần một năm 2026. Ban đầu, cuộc họp dự kiến trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ, nhưng sau đó Hội đồng quản trị đã thông báo dừng tổ chức với lý do cần điều chỉnh phương án và kế hoạch kinh doanh. Tới ngày 25/09, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã thông báo hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội theo đề nghị từ phía công ty.

Sự đan xen về dự án chung và cấu trúc bộ máy lãnh đạo

Mối liên kết giữa Thaiholdings và Thaigroup đã được thiết lập qua nhiều năm. Năm 2020, Thaiholdings từng tăng vốn để mua cổ phần và đưa Thaigroup trở thành công ty con, trước khi giảm tỷ lệ sở hữu về 48% vào tháng 6/2024 và chuyển trạng thái thành công ty liên kết. Sự gắn kết này thể hiện rõ qua các dự án bất động sản lớn. Tại khu đất 3,5 ha ở số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội, Thaiholdings đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên để phát triển Khu tổ hợp Kim Liên. Tương tự tại Phú Quốc, ban điều hành Thaiholdings cũng đang phối hợp chặt chẽ với Thaigroup và Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc để triển khai khu nghỉ dưỡng phức hợp cùng tên.

Không chỉ đầu tư trực tiếp vào công ty mẹ Thaigroup, Thaiholdings còn nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp thành viên. Tính đến cuối tháng 6/2026, Thaiholdings đang sở hữu 17,2% vốn tại Du lịch Kim Liên và 19,52% vốn tại Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội. Hai khoản đầu tư này có giá trị ghi sổ lần lượt là 365 tỷ đồng và 414 tỷ đồng. Tôn Đản Hà Nội chính là chủ sở hữu tòa nhà văn phòng hạng A trên khu đất gần 3.800 mét vuông tại số 17 Tôn Đản và 210 Trần Quang Khải, Hà Nội. Tổ hợp tài sản này cũng xuất hiện trong danh mục dự án của Thaigroup.

Hệ sinh thái của hai doanh nghiệp còn chia sẻ chung nhiều nhân sự cấp cao. Ông Nguyễn Chí Kiên hiện đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cả Thaiholdings và Thaigroup. Ông Vũ Ngọc Định, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Thaiholdings, cũng giữ ghế Thành viên Hội đồng quản trị Thaigroup và từng làm Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp này. Trong quá khứ, cả hai đơn vị đều mang đậm dấu ấn của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, người từng giữ ghế Chủ tịch tại hai nơi. Tuy nhiên, cá nhân này đã thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD vào tháng 6/2022 để rút khỏi công ty và hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc.