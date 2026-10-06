Cổ đông lớn thoái hơn 8,1 triệu cổ phiếu MHC khi doanh nghiệp báo lỗ nặng sau kiểm toán

Cổ đông lớn thoái sạch phần lớn vốn và biến động cơ cấu sở hữu

Theo thông tin công bố chính thức, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á đã thực hiện giao dịch bán ra 8.127.449 cổ phiếu của Công ty Cổ phần MHC (mã chứng khoán: MHC) trên sàn HOSE vào ngày 1/10/2026. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại MHC giảm mạnh từ mức 18,9% xuống chỉ còn 500.000 cổ phiếu, tương ứng gần 1,1% vốn điều lệ. Việc giảm mạnh số lượng cổ phần nắm giữ khiến Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á chính thức không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Dữ liệu từ Báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy cơ cấu sở hữu của MHC trước đây ghi nhận sự hiện diện của 3 cổ đông lớn. Cụ thể, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á nắm giữ 18,9% vốn điều lệ, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phong Sơn sở hữu 18,86% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần Bất động sản Peaceful Land nắm giữ 13,39% vốn điều lệ. Phần còn lại 48,85% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ khác.

Sau khi đối tác thương mại bán ra phần lớn số cổ phần sở hữu, MHC hiện chỉ còn lại hai cổ đông lớn là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phong Sơn và Công ty Cổ phần Bất động sản Peaceful Land. Sự rút lui của một cổ đông nắm giữ gần một phần năm vốn diễn ra giữa thời điểm doanh nghiệp đang đối diện với nhiều áp lực về tình hình tài chính.

Kinh doanh dưới giá vốn và khoản lỗ sau kiểm toán tăng thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thể hiện sự suy giảm mạnh về hiệu quả hoạt động của MHC. Số liệu sau kiểm toán ghi nhận mức lỗ sau thuế lên tới 35,37 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập trước đó ghi nhận lỗ 28,11 tỷ đồng. Khoản lỗ ròng bị tăng thêm 7,26 tỷ đồng được ban lãnh đạo doanh nghiệp giải trình là do Báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 đã tổng hợp thiếu phần lỗ phát sinh từ công ty liên kết.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh doanh cốt lõi của công ty rơi vào trạng thái đình trệ khi tổng doanh thu chỉ đạt 71,15 triệu đồng, giảm tới 98,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn vượt trên doanh thu khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ghi nhận mức âm 27,99 triệu đồng. Khoản lỗ sau thuế 35,37 tỷ đồng trong nửa đầu năm đối lập với khoản lợi nhuận 22,12 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ năm 2025, tương ứng mức sụt giảm lên tới 57,49 tỷ đồng.

Quy mô tài sản của doanh nghiệp tính đến ngày 30/6/2026 đạt 694,2 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, danh mục đầu tư chứng khoán kinh doanh chiếm tỷ trọng đáng kể với giá trị 238,5 tỷ đồng, tương đương 34,36% tổng tài sản của công ty. Việc phân bổ tỷ trọng vốn lớn vào các tài sản tài chính khiến bức tranh lợi nhuận của MHC chịu tác động trực tiếp từ sự biến động của thị trường chứng khoán và kết quả hoạt động của các đơn vị liên kết.