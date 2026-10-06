EVN bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống

Theo tính toán cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc quý IV/2026 dự kiến là 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, các đơn vị thành viên EVN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO để theo dõi, cập nhật liên tục nhu cầu điện, độ khả dụng các nguồn điện, tình hình thuỷ văn nước về các hồ nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong các tháng cuối năm 2026, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo đảm cung ứng điện cho năm 2027.

Nhân viên EVN vận hành an toàn lưới điện.

Các đơn vị thủy điện theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp chặt chẽ, với NSMO để tích nước các hồ chứa và sử dụng hài hòa, hiệu quả nguồn nước. Các đơn vị nhiệt điện hoàn thành đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027, ngoài ra cần sớm có kế hoạch đảm bảo nguồn cung ổn định dài hạn.

Đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất của hệ thống thiết bị, rơle bảo vệ, trong đó có các kháng bù ngang nhằm hỗ trợ điều chỉnh điện áp, giảm thiểu nguy cơ sự cố.

EVN cũng yêu cầu Các Tổng Công ty/Công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của hệ thống trụ sạc xe điện;

Song song với đó, các đơn vị điện lực phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan, công sở, các địa phương để thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: Trong đó, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026; Dự án LNG Quảng Trạch II: triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng đã ký kết; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch II trong Quý IV/2026; Tiếp tục tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ Quý IV và cả năm 2026; Hoàn thành đưa vào khai thác sớm nhất các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải một số nhà máy nhiệt điện bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường...

Về đầu tư xây dựng lưới điện: tập trung triển khai các công trình điện trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương. Tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026. Đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện Trung Quốc khu vực Móng Cái (trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái; đường dây từ biên giới - Hải Hà...) với mục tiêu đưa vào vận hành trong quý II/2027.

Để bảo đảm điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và phối hợp tích cực của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm. Trong đó cần lưu ý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hệ thống điều hòa không khí, chỉ đặt nhiệt độ từ 27 độ trở lên, đồng thời hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.

9 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9/2026 đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 9 tháng năm 2026 như sau: Thủy điện: 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%; Nhiệt điện than đạt 132.63 tỷ kWh, chiếm 49,9%; Tua bin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%; Năng lượng tái tạo đạt 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6% (trong đó điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh, điện gió đạt 10,85 tỷ kWh); Điện nhập khẩu đạt 10,3 tỷ kWh, chiếm 3,9