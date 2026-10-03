Khi nào miền Bắc chuyển rét 14 độ?

Nhiệt độ giảm mạnh từ đêm mai

Bà Phạm Thị Thanh Hoa, dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo ảnh hưởng đến nước ta từ chiều tối và đêm 4/10.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trên biển, từ gần sáng và sáng 4/10, vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Miền Bắc sắp chuyển rét 14 độ C. Ảnh: Tuấn Anh

Từ ngày 4/10, vùng biển phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng gió mạnh sau đó mở rộng ra toàn khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Từ ngày 4 đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong giai đoạn chuyển mùa, kết hợp với nền nhiệt cao trong những ngày qua, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Về nhiệt độ, từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất chủ yếu xuất hiện vào đêm và sáng. Từ ngày 6/10, trời có nắng, nhiệt độ ban ngày tại Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng tăng dần.

Bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 thấp hơn trung bình nhiều năm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong tháng 10/2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 2 cơn; đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,8 cơn), song không loại trừ khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tintức

Cũng trong tháng 10, không khí lạnh tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Thông tin thêm về xu thế thời tiết tháng 10/2026, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết giai đoạn này nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Tuy vậy, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trên biển, cơ quan khí tượng lưu ý đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Về xu thế lượng mưa trong tháng Mười, tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5- 20% so với trung bình nhiều năm.

Trước xu thế biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.