Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ tái khởi động dự án Golden Hills và động thổ Trường mầm non Khởi Nguyên tại Đà Nẵng

Tham dự lễ tái khởi động còn có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những nỗ lực của hệ thống chính trị TP Đà Nẵng, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP 10,31% trong 9 tháng đầu năm 2026 và thu hút thành công 66 dự án mới với tổng vốn 96.000 tỷ đồng.

Đồng chí đánh giá cao việc địa phương đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho dự án đình trệ suốt 14 năm qua, qua đó giúp khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực. Theo Phó thủ tướng Thường trực, hiện cả nước có hơn 5.000 dự án tồn đọng; nếu được khơi thông toàn bộ sẽ đưa khoảng 3,5 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế, đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển chung của đất nước.

Các đại biểu tham dự lễ tái khởi động dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường mầm non Khởi Nguyên.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu thành phố tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương, chủ động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư và kiên quyết không để các thủ tục hành chính làm cản trở quá trình phát triển. Đề nghị nhà đầu tư phải khẳng định uy tín, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ nhằm chuyển hóa các nguồn lực được khơi thông thành những công trình thiết thực phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc tái khởi động dự án Golden Hills là kết quả của sự nỗ lực, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho 356 dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố. UBND thành phố cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất với tổng quy mô điều chỉnh trên 15.000 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án tiếp tục triển khai. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và nhà phát triển dự án cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tuân thủ nghiêm các cam kết, nghĩa vụ tài chính và đặc biệt phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án.

Dự án Golden Hills và động thổ Trường mầm non Khởi Nguyên chính thức tái khởi động.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức công bố tên thương mại của dự án là KITA Danera Bay, định hướng trở thành đô thị sinh thái đa chức năng. Ngay sau đó, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tái khởi động dự án Golden Hills và động thổ Trường mầm non Khởi Nguyên, kỳ vọng tạo chuỗi liên kết đồng bộ với Khu thương mại tự do và cảng Liên Chiểu, kiến tạo cực tăng trưởng mới cho khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.