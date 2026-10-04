Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định phát huy hiệu quả

Vòng xoay Trung Lương từng chịu cảnh ngập nước khi triều cường dâng cao.

Những năm trước, mỗi khi triều cường lên cao, khu vực vòng xoay Trung Lương (đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) thường bị triều cường dâng cao gây ngập. Nước từ sông dâng lên, tràn vào đường khiến nhiều đoạn ngập sâu, các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Các hộ dân, cửa hàng hai bên đường phải dùng bao cát, che bạt ngăn nước tràn vào nhà. Cứ đến những ngày triều cường, việc đi lại, buôn bán lại thấp thỏm theo con nước. Tuy nhiên, qua các đợt triều cường gần đây, tình trạng ngập nước đã giảm.

Trong đợt triều cường Rằm tháng 8 âm lịch này, dù mực nước trên tuyến sông Bảo Định dâng cao, nhưng mặt đường và khu vực vòng xoay Trung Lương không còn xuất hiện tình trạng ngập nước như trước. Giao thông qua khu vực này vẫn diễn ra bình thường trong thời điểm đỉnh triều.

Đợt triều cường Rằm tháng 8 âm lịch, vòng xoay Trung Lương đã thoát cảnh ngập.

Với những người sống và làm việc dọc tuyến đường này, việc không còn phải canh con nước để kê đồ đạc, che chắn trước cửa nhà cũng giúp sinh hoạt và buôn bán ổn định hơn. Bà Nguyễn Thị Lài, bán vé số tại khu vực vòng xoay Trung Lương cho biết, điều bà cảm nhận rõ nhất trong những đợt triều gần đây là đường sá vẫn đi lại bình thường. Người dân không còn cảnh dắt xe giữa dòng nước như trước.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đã được triển khai. Một phần hệ thống kè và thoát nước đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo thành tuyến bảo vệ khu vực đô thị ven sông. Điểm đáng chú ý của công trình không chỉ nằm ở việc xây đường mà còn ở hệ thống kiểm soát nước được xây dựng đồng bộ.

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đang phát huy hiệu quả đầu tư.

Dọc hai bờ sông Bảo Định là hệ thống kè bê tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp cống thu gom nước mưa và các cửa xả có van ngăn triều. Khi triều lên, van giúp hạn chế nước sông chảy ngược vào khu vực đô thị. Khi nước ngoài sông hạ xuống, nước trong hệ thống thoát nước có thể thoát ra sông.

Lãnh đạo UBND phường Trung An cho biết, trước đây, khu vực thuộc khu phố 1, khu phố 3 của phường thường xuyên bị ngập khi triều cường dâng cao. Sau khi một phần hệ thống kè và thoát nước được đưa vào sử dụng đã góp phần ngăn chặn triều cường, giảm ngập so với trước. Khi công trình hoàn thành đồng bộ sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa trong việc phòng, chống triều cường trên địa bàn trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, những đoạn kè đã hoàn thành, đưa vào sử dụng bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng ngập nước do triều cường. Hiện đơn vị đang phối hợp với địa phương kiểm tra, khắc phục, hoàn thiện đối với các nắp cống, đảm bảo công trình phát huy hiệu quả cao nhất trong việc ngăn triều cường.

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Công trình đi qua các phường: Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án sẽ xây dựng tuyến đường giao thông dọc hai bờ sông với tổng chiều dài 9,978 km; tuyến kè bê tông cốt thép dự ứng lực bảo vệ bờ sông với tổng chiều dài 10,28 km. Đồng thời, bố trí hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng cho khu vực dự án; bố trí 3 công viên và mảng xanh dọc theo vỉa hè tuyến đường phía bờ Bắc; tăng cường mảng xanh tại các vị trí thích hợp phía bờ Nam.

Hiện nay, dự án đang triển khai 3 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư hơn 820 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 1 đã hoàn thành 95% khối lượng. Đối với đoạn 54 m vừa được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang tập kết máy móc thiết bị thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-11-2026. Gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 2 đã thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng.

Riêng gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 4, nhà thầu thi công đã hoàn thành 60% khối lượng. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương tiếp tục vận động 4 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác thi công. Đơn vị thi công sẽ quyết tâm hoàn thành gói thầu phân đoạn 4 trong năm 2026.