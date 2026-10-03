Kiểm tra vụ cá chết bất thường dạt vào 1,5km bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước biển để xác định nguyên nhân cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển các xã Đông Trạch và Bắc Trạch.

Đoàn kiểm tra nắm tình hình tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch

Đoàn kiểm tra có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Quản lý môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền hai xã Đông Trạch, Bắc Trạch.

Tại khu vực ven biển, đoàn kiểm tra ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ, đồng thời lấy mẫu nước biển và mẫu phục vụ xét nghiệm dịch bệnh trên thủy sản để phân tích, đánh giá.

Ông Lê Kim Hoàng, Chi cục phó Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị cho biết, cá chết tập trung từ khuya 30/9 đến trưa 1/10, trên chiều dài khoảng 1,5km bờ biển.

Lấy mẫu nước biển tại khu vực ven bờ xã Đông Trạch để xác định nguyên nhân cá chết

Cá chết có kích thước khoảng 15cm, chủ yếu là cá mòi.

Cá chết có kích thước khoảng 15cm, chủ yếu là cá mòi. Do thời điểm kiểm tra, cá đã phân hủy nên cơ quan thú y không thể lấy mẫu cá để phân tích, đánh giá.

Trong khi đó, Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định. Kết quả phân tích sẽ được sử dụng để phục vụ việc xác định nguyên nhân hiện tượng cá chết.

Đoàn kiểm tra đề nghị chính quyền các xã Đông Trạch, Bắc Trạch và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến tại khu vực ven biển. Nếu phát sinh tình huống mới hoặc sự cố bất thường, địa phương phải kịp thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp xử lý.

Trước đó, tại khu vực bờ biển thuộc thôn Tân Lý, xã Đông Trạch xuất hiện cá chết trôi dạt vào bờ, nằm rải rác trên bãi cát. Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Đông Trạch và Bắc Trạch đã tổ chức kiểm tra, xác minh hiện tượng.