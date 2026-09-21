Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27

Người mẫu Presley Gerber, con trai của siêu mẫu Cindy Crawford, qua đời tại một cơ sở điều trị phục hồi hôm 20/9, hưởng dương 27 tuổi.

Theo TMZ, văn phòng Giám định Y khoa hạt Los Angeles xác nhận Presley Gerber mất hôm Chủ nhật tại một cơ sở điều trị phục hồi chức năng. Việc khám nghiệm tử thi chưa hoàn tất, do đó cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân và cách thức tử vong.

Presley Gerber là con trai duy nhất của siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber. Ảnh: WireImage.

Đại diện của Cindy Crawford và chồng bà - doanh nhân Rande Gerber sau đó xác nhận tin buồn. “Gia đình mong muốn được tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn và đau buồn này”, người đại diện chia sẻ.

Trước khi qua đời, Presley từng công khai về những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần và quá trình điều trị chứng nghiện. Trong một cuộc trò chuyện năm 2023, anh cho biết từng trải qua trầm cảm, các cơn hoảng loạn và nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Người mẫu sau đó thường xuyên chia sẻ về hành trình hồi phục, với mong muốn những trải nghiệm của mình có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự.

Cuối năm 2025, Presley tiếp tục nói về tình trạng sức khỏe tinh thần và việc sử dụng một số loại thuốc theo chỉ định trong quá trình điều trị. Đến tháng 3 năm nay, anh cho biết đã tới Mexico để thực hiện một liệu trình điều trị nghiện bằng ibogaine. Trong bài đăng thời điểm đó, Presley thừa nhận cảm thấy sợ hãi nhưng hy vọng đây sẽ là một bước ngoặt trong quá trình hồi phục.

Trước khi qua đời, Presley Gerber nhiều lần công khai về những vấn đề sức khỏe tinh thần. Ảnh: GC.

Những khó khăn của Presley cũng từng được em gái Kaia Gerber nhắc tới. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue phát hành tháng 9, Kaia cho biết anh trai đã vật lộn với chứng nghiện trong khoảng một thập kỷ. Theo nữ người mẫu, tình trạng của Presley ảnh hưởng đến cả gia đình trong nhiều năm. Cô đồng thời bày tỏ sự tự hào khi anh chủ động nói về những gì mình trải qua thay vì tiếp tục che giấu.

Presley Gerber sinh năm 1999, là con đầu lòng của Cindy Crawford và Rande Gerber, đồng thời là anh trai của Kaia Gerber. Anh nối nghiệp mẹ từ sớm, ký hợp đồng với IMG Models và có màn ra mắt sàn diễn tại show Moschino Resort năm 2016.

Trong những năm tiếp theo, Presley xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và từng trình diễn cho nhiều thương hiệu như Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger hay Ralph Lauren. Năm 2018, anh cùng Cindy Crawford góp mặt trong quảng cáo Pepsi phát tại Super Bowl, tái hiện phần nào dấu ấn từ quảng cáo nổi tiếng của mẹ vào đầu thập niên 1990.

Presley cũng từng vướng rắc rối pháp lý. Năm 2019, anh bị bắt vì lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Sau đó, người mẫu nhận án quản chế ba năm, đồng thời phải hoàn thành chương trình dành cho người vi phạm quy định DUI và thực hiện lao động công ích.

Những tháng trước khi qua đời, Presley vẫn xuất hiện cùng gia đình tại một số sự kiện. Tháng 7, nhân sinh nhật lần thứ 27 của con trai, Cindy Crawford đăng ảnh cũ và bày tỏ niềm tự hào về Presley.