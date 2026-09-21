Jang Won Young (IVE) hé lộ khoảnh khắc đời thường, visual khiến fan rần rần

Jang Won Young (IVE) bất ngờ hé lộ một khía cạnh đời thường khác hẳn hình ảnh trên sân khấu khi chia sẻ khoảnh khắc thư giãn bên trò chơi điện tử. Đáng chú ý, nữ thần tượng từng tự nhận “không biết chơi game” nhưng lại khiến fan thích thú khi để lộ khoảnh khắc giành chiến thắng.

Cụ thể, ngày 20/9, Jang Won Young đăng tải loạt ảnh trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Thật ra tôi không biết chơi game” và “Back to game girl” (Tạm dịch: Cô nàng game thủ trở lại).

Jang Won Young (IVE) hé lộ khía cạnh đời thường khác hẳn hình ảnh trên sân khấu.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Jang Won Young thoải mái tận hưởng thời gian chơi game. Nữ thần tượng đeo chiếc tai nghe màu hồng nổi bật, hướng về phía máy ảnh và tinh nghịch nháy mắt. Mái tóc dài buông tự nhiên cùng diện mạo thoải mái giúp cô khoe một nét cuốn hút khác với hình ảnh chỉn chu, rạng rỡ thường thấy trên sân khấu.

Ngay cả khi chơi game, sở thích đặc trưng của Jang Won Young cũng được thể hiện rõ. Cô lựa chọn phong cách màu hồng để trang trí nhân vật trong game. Đặc biệt, tên tài khoản “imjangvicky8_8” xuất hiện ngay trên màn hình chơi game và được nữ thần tượng công khai một cách đầy bất ngờ.

Trái ngược với lời tự nhận “không biết chơi game”, Jang Won Young còn để lộ khoảnh khắc chiến thắng. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Thắng rồi! Tối nay ăn gà!”, qua đó cho thấy cô đã giành chiến thắng trong ván chơi.

Trái ngược với lời tự nhận “không biết chơi game”, Jang Won Young còn để lộ khoảnh khắc chiến thắng.

Hình ảnh Jang Won Young vốn quen thuộc với những màn trình diễn nổi bật trên sân khấu, chăm chú trước màn hình máy tính đã mang đến một khía cạnh đời thường khá thú vị. Nữ thần tượng tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn rất đỗi bình thường.

Không chỉ trò chơi, món ăn được Jang Won Young lựa chọn tại phòng máy tính cũng gây chú ý. Cô thưởng thức món thịt chiên hình Pikachu trong lúc chơi game, qua đó càng làm tăng vẻ gần gũi, đáng yêu.

Bên cạnh đó, Jang Won Young còn chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc bản thân khi đắp mặt nạ dưỡng da. Những hình ảnh không quá cầu kỳ giúp nữ thần tượng cho thấy cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của cô cũng có những phút giây nghỉ ngơi nhẹ nhàng như bao người.

Jang Won Young còn chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc bản thân khiến fan "dậy sóng".

Hiện tại, Jang Won Young đang cùng các thành viên IVE đang thực hiện world tour thứ hai mang tên SHOW WHAT I AM.